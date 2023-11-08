ديوان المظالم يفتح بات التقديم في برنامج "التدريب التعاوني"

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يعلن
ديوان المظالم عن موعد بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني) عبر (منصة خبير
الرقمية)، لطلاب وطالبات الجامعات والكليات ومعهد الإدارة العامة.
وذلك في برنامج التطبيق العملي في عموم محاكِمه وإداراته بجميع مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الفئة
المستهدفة:
طلاب وطالبات الجامعات والكليات ومعهد الإدارة العامة.
التخصصات:
الموارد البشرية. إدارة المواد.
السكرتارية.
الشريعة.
الأنظمة.
القانون.
المحاسبة.
أصول الدين.
برنامج الدراسات القانونية.
إدارة الأعمال.
تقنية المعلومات.
المكتبات.
الإدارة المالية.
العلاقات العامة والإعلام.
أوضح
الديوان أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1445/04/17هـ الموافق
2023/11/01م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/05/01هـ الموافق 2023/11/15م.
طريقة
التقديم:
رابط التقديم - (اضغط هنا).