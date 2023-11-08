ديوان المظالم يفتح بات التقديم في برنامج "التدريب التعاوني"

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يعلن ديوان المظالم عن موعد بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني) عبر (منصة خبير الرقمية)، لطلاب وطالبات الجامعات والكليات ومعهد الإدارة العامة. اضافة اعلان

وذلك في برنامج التطبيق العملي في عموم محاكِمه وإداراته بجميع مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:





الفئة المستهدفة:



الموارد البشرية.





طريقة التقديم:

