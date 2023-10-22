أخبار السعودية.. قيمة الاستحقاق في حساب المواطن وآخر موعد لترشيح المعلمين للترقي

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تعرف على آخر موعد لترشيح المعلمين للترقي
أعلنت وزارة التعليم أن اليوم الأحد هو آخر موعد لرفع طلبات ترشيح المعلمين والمعلمات للترقية عبر نظام فارس، وذلك لمن استوفوا متطلبات الترشيح.
“الأرصاد” يُحذر بالإنذار الأحمر من أمطار على هذه المناطق لـ9مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
"الشؤون البلدية" تُحذر من تركيب المظلات خارج نطاق الملكية
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن تركيب المظلات خارج حدود الملكية الخاصة في المباني التجارية والسكنية يشكل تعدياً على حقوق الطريق وتهديداً لسلامة المارة وسائقي المركبات.
لجنة إسكان مكة تعلن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة للحجاج
بدأت لجنة إسكان الحجاج بأمانة مكة المكرمة في استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هـ وذلك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام.
الباقات والأسعار.. مشروع حافلات مكّة يطلق الخدمات المتكاملة المدفوعة
أطلق مشروع حافلات مكة، الخدمات المتكاملة المدفوعة، تحت شعار "معًا على الدرب"، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية التي استفاد منها أكثر من 100 مليون مستفيد.
خطوة بخطوة.. كيف تعرف قيمة استحقاقك في حساب المواطن؟
حدد حساب المواطن، للمستفيدين خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم.
خطوة خطوة.. المرفقات المطلوبة لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام
كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، عن أهم المرفقات المطلوبة لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام عبر منصة إحكام.
سفارة المملكة بعمان تحذر المواطنين من هذ الخطر الكبير
حذرت سفارة المملكة في سلطنة عمان، المواطنين المتواجدين في ولايتي ظفار والوسطى، من الإعصار المداري "تيج".
أمير الرياض يدشّن تطبيق "ريان وبيان" لتعليم القرآن الكريم للنشء
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، تطبيق "ريان وبيان" لتعليم القرآن الكريم للناشئة.