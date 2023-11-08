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عاجل.. التقلبات الجوية تدفع"تعليم مكة" لتعليق الدراسة المسائية

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تعليق الدراسة
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لنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، في جميع المدارس المسائية للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل.اضافة اعلان

تعليق الدراسة بمدراس العاصمة المقدسة والجموم والكامل
 وأوضحت الإدارة، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل، وستكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستي".

أمطار وسيول وبرد على مكة والمدينة وعدة مناطق
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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