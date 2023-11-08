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37 في ينبع.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
أ أ

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 37 درجة في ينبع، و35 في مكة المكرمة.
وأضاف أنه سجل اليوم 35 درجة في جدة والوجه، و33 في القنفذة والعلا، و32 في جازان والمدينة، و30 درجة في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 7، وأبها والقريات وطريف 13، والباحة والطائف 14درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.







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