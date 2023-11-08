37 في ينبع.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 37
درجة في ينبع، و35 في مكة المكرمة.
وأضاف أنه سجل اليوم 35 درجة في جدة والوجه، و33 في القنفذة والعلا، و32 في جازان والمدينة، و30 درجة في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرى
أما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 7، وأبها والقريات وطريف 13، والباحة والطائف 14درجة مئوية.