حملة التبرعات الشعبية للفلسطينيين تتجاوز 415 مليون ريال

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سجّلت تبرّعات "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 415 مليون ريال في يومها السادس منذ انطلاقها. اضافة اعلان

وبلغ مجموع المتبرعين 567 ألفًا و295 ريالاً، بحصيلة تبرعات أولية 415 مليونًا و413 ألفًا و766 ريالاً، مع تزايد عدد المتبرعين بوتيرة سريعة في الحملة.





حملة التبرعات الشعبية



قنوات التبرع



ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza.كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحيأو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.