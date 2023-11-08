الأربعاء، 24 ربيع الثاني 1445 ، 08 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. منح الدعم السكني للأعزب دون اشترط الزواج في هذه الحالات

سكني
برنامج سكني
أ أ

كشف برنامج سكني عن حالتين فقط يُسمح فيهما للأعزب بالحصول على الدعم السكني.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: يشمل الدعم لكل من الحالات التالية:اضافة اعلان
أ- من تجاوز عمره (25) عامًا ومصاب بمرض مستعصٍ مقعد بناءً على تقارير طبية تقبلها الوزارة.
ب- من تجاوز عمره (25) عامًا من ذوي الإعاقة من الدرجة الشديدة بناءً على تقارير طبية تقبلها الوزارة.


شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية، من بينها خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
وتشمل الخيارات الأخرى:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

اقرأ أيضا

مطار الملك عبدالعزيز
12:10 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

10 منصات للتأشيرات السياحية بمطار الملك عبدالعزيز

ديوان المظالم 1
11:20 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

ديوان المظالم يفتح بات التقديم في برنامج "التدريب التعاوني"

مطارات الرياض
10:55 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

الفرصة متاحة.. وظائف في مطارات الرياض برواتب ومكافآت سنوية

وزارة الدفاع
10:21 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

ينتهي غدًا.. سارع بالتقديم على وظائف التجنيد الموحد بوزارة الدفاع

اقرأ أيضا

رابط التقديم.. الجامعة الإسلامية تطرح وظائف تعليمية عن طريق المسابقة

عاجل.. تعرّف على كيفية احتساب الحد المانع للضمان الاجتماعي

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي قبل يوم من دفعة نوفمبر

عاجل.. بهذه الطريقة.. يتم إضافة الأبناء في حساب المواطن في حال زواج الأم

أمانة جدة تعلن عن 12 وظيفة عبر منصة جدارات

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

سكني 11:13 ص الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من سكني حول تأخر إيداع الدعم لهؤلاء

سكني 3:44 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

عاجل.. "سكني": إتاحة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية

سكني 11:56 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

سكني يكشف عن شرط تأجير المسكن المدعوم

سكني 3:37 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أقل عمر للزوج للحصول على الدعم السكني

اقرأ أيضا

شركة نقل وتقنيات المياه
10:20 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

مؤسسة حكومية.. وظائف شاغرة في شركة نقل وتقنيات المياه بالرياض

وظائف - عاملين - موظفين
6:33 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

صندوق البيئة يعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى.. التفاصيل ورابط التقديم

فرص وظائف
6:00 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. تصل لـ 8000 ريال .. وظائف شاغرة بعدة مدن في المملكة

حساب المواطن
4:30 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

شروط وخطوات تقديم الأرملة لحساب المواطن

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

التمييز بين الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا
1:02 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تحذير عاجل عن إمكانية الإصابة بـ كورونا أكثر من مرة خلال شهور قليلة

المسبار إقليدس
12:16 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تُنشر للمرة الأولى.. صور تكشف تفاصيل مذهلة عن أسرار الكون

سكني
12:09 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. منح الدعم السكني للأعزب دون اشترط الزواج في هذه الحالات

F50P-IGXsAAUsyB.webp
11:20 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. التقلبات الجوية تدفع"تعليم مكة" لتعليق الدراسة المسائية

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
10:24 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

حملة التبرعات الشعبية للفلسطينيين تتجاوز 415 مليون ريال

أهم 10
10:08 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الدعم الإضافي من حساب المواطن ووظائف بالمدن الطبية بوزارة الداخلية