عاجل.. منح الدعم السكني للأعزب دون اشترط الزواج في هذه الحالات

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كشف برنامج سكني عن حالتين فقط يُسمح فيهما للأعزب بالحصول على الدعم السكني.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: يشمل الدعم لكل من الحالات التالية: اضافة اعلان

أ- من تجاوز عمره (25) عامًا ومصاب بمرض مستعصٍ مقعد بناءً على تقارير طبية تقبلها الوزارة.

ب- من تجاوز عمره (25) عامًا من ذوي الإعاقة من الدرجة الشديدة بناءً على تقارير طبية تقبلها الوزارة.



وعليكم السلام،

يشمل الدعم لكل من الحالات التالية:

أ- من تجاوز عمره (25) عاماً ومصاب بمرض مستعصٍ مقعد بناءً على تقارير طبية تقبلها الوزارة.

ب- من تجاوز عمره (25) عاماً من ذوي الإعاقة من الدرجة الشديدة بناءً على تقارير طبية تقبلها الوزارة. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) November 8, 2023

شروط الحصول على الدعم السكني



خيارات برنامج سكني



يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية، من بينها خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.وتشمل الخيارات الأخرى:– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.