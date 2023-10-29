الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

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أخبار السعودية.. نمو التأمين الطبي الخاص 5 أضعاف وكيفية صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

وزير الصحة: نمو التأمين الطبي الخاص 5 أضعاف خلال الفترة المقبلة
أعلن وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الأحد، أن التأمين الطبي الخاص سينمو خمسة أضعاف في الفترة المقبلة.

33 في مكة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعظم الأنحاء
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

أمن الرياض يُفتّش هذه المحال ويعثر على مفاجأة
ضبطت اللجنة الأمنية، لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، 200 رتبة عسكرية.

تنبيه من "الموارد" حول كيفية صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا حول زيادة معاش الضمان الاجتماعي.

"وقاية": لا عودة للطالب المصاب بمرض مُعْدٍ للمدرسة إلا بهذا الشرط
أكدت هيئة الصحة العامة (وقاية)، أن فحص الطلاب أو الموظفين لتحديد الأمراض المعدية في المدارس، لا يتم إلا في حال توفر إرشادات لفحص الجميع نتيجة حدوث جائحة جديدة.

كيف نعتمر عند هطول الأمطار؟.. نصائح مهمة لا تفوتك
قدمت وزارة الحج والعمرة، نصائح للراغبين في أداء نسك العمرة وقت هطول الأمطار.

قبل السفر لهذه الدول.. تنبيه عاجل لجميع المواطنين بشأن مدة صلاحية الجواز
حثت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة على التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو مرافقيهم قبل مغادرة المملكة.

رواتب حتى 14 ألف ريال.. الإعلان عن مئات الوظائف وفرص العمل للخريجين
على مدار أكثر من أسبوع، تم الإعلان عن مئات الوظائف وفرص عمل للخريجين في جهات مختلفة من المملكة.

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