عاجل.. بهذه الطريقة.. يتم إضافة الأبناء في حساب المواطن في حال زواج الأم

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن، كيفية إضافة الأولاد في حساب المواطن، حالة زواج الأم.





إضافة الأبناء بعد زواج الأم:

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الزوج والزوجة في حساب المواطن:

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الأرملة ولديها أبناء وولاية عليهم ولديها صك الولاية وتزوجت.. هل ينقطع عنهم حساب المواطن؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين: " وعليكم السلام ،في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوجة" يتم إضافتها كتابع في حساب رب الأسرة "الزوج" وبإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة القرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)،".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين أيضا، مع استفسار حول إمكانية أن يكون الزوج تابعا للزوجة في حساب المواطن.وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى سؤالا يقول :"السلام عليكم.. هل تستطيع الأم أن تكون هي العائل في حساب المواطن ويكون الأب تابع لها".وجاء الرد من الحساب بالقول : " وعليكم السلام.. سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة ويتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين له.. نسعد بخدمتك".