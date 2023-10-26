أخبار السعودية.. حُكم الشرع بحق الدوسري وإعانة التأهيل الشامل وأمطار رعدية

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا بالدوسري في الرياض
الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
تنبيه من الأرصاد: سحب وأمطار رعدية على هذه المناطق اليوم
نشر المركز الوطني للأرصاد، صورًا التقطتها الردارات توضح بداية التكونات للسحب الرعدية الممطرة.
بدءًا من السبت.. تحذير عاجل من عدم استقرار جوي على هذه المناطق
حذر المركز العربي للمناخ، من حالة متوقعة من عدم الاستقرار على عدد من مناطق المملكة ودول الخليج.
الموارد: انتظروا صرف إعانة التأهيل الشامل في هذا الموعد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه يتم صرف إعانة التأهيل الشامل في تاريخ 26 من كل شهر ميلادي، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه.
كيف تحافظ على صحّتك عند أدائك للعمرة؟ .. 5 خطوات أساسية
دعت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات للحفاظ على صحتهم أثناء أداء العمرة.
الآن نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة إلكترونيًا.. بشرط
وفرت منصة أبشر خدمة نقل ملكية المركبات بين أفراد الأسرة إلكترونيا، خلال الفترة الحالية، بشرط أن يكون المالك الجديد أحد افراد أسرة المالك الحالي من الدرجة الأولى.
شرطة الرياض تضبط 3 أشخاص فعلوا هذا الأمر
أصدرت شرطة منطقة الرياض، بيانًا بشأن القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث السرقة والنهب.
هل يستفيد الحاصل على الدعم العقاري من حساب المواطن؟
كشف حساب المواطن عن مدى استحقاقية الحاصل على القرض العقاري على برنامج الدعم.