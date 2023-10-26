السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. حُكم الشرع بحق الدوسري وإعانة التأهيل الشامل وأمطار رعدية

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:

ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا بالدوسري في الرياض
الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

تنبيه من الأرصاد: سحب وأمطار رعدية على هذه المناطق اليوم
نشر المركز الوطني للأرصاد، صورًا التقطتها الردارات توضح بداية التكونات للسحب الرعدية الممطرة. 

بدءًا من السبت.. تحذير عاجل من عدم استقرار جوي على هذه المناطق
حذر المركز العربي للمناخ، من حالة متوقعة من عدم الاستقرار على عدد من مناطق المملكة ودول الخليج.

الموارد: انتظروا صرف إعانة التأهيل الشامل في هذا الموعد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه يتم صرف إعانة التأهيل الشامل في تاريخ 26 من كل شهر ميلادي، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه.


كيف تحافظ على صحّتك عند أدائك للعمرة؟ .. 5 خطوات أساسية
دعت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات للحفاظ على صحتهم أثناء أداء العمرة. 

الآن نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة إلكترونيًا.. بشرط
وفرت منصة أبشر خدمة نقل ملكية المركبات بين أفراد الأسرة إلكترونيا، خلال الفترة الحالية، بشرط أن يكون المالك الجديد أحد افراد أسرة المالك الحالي من الدرجة الأولى.

شرطة الرياض تضبط 3 أشخاص فعلوا هذا الأمر
أصدرت شرطة منطقة الرياض، بيانًا بشأن القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث السرقة والنهب.

هل يستفيد الحاصل على الدعم العقاري من حساب المواطن؟
كشف حساب المواطن عن مدى استحقاقية الحاصل على القرض العقاري على برنامج الدعم.

اضافة اعلان

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
1:21 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

السبت 13 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

أسعار النفط 3
1:19 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

أسعار النفط ترتفع 3% عند التسوية

98ع0898
12:43 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

رعد وبرق.. شاهد سيول قوية في حرة الشرع شمال مكة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

اقرأ أيضا

الخطوط السعودية على موعد مع خطوة مهمة نهاية الشهر الجاري.. التفاصيل

عاجل.. تعليق الدارسة الحضورية غدًا في جامعة جدة

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

الإطاحة بـ7 إثيوبيين لارتكابهم هذه الجريمة في جازان

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:39 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. الضمان بعد الزيادة وضبط متحرش وإلغاء الدراسية الحضورية بـ 6 مدارس

أخبار السعودية 1:42 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. قرض الـ 150 ألف من سكني وتسجيل الإخوة بالضمان الاجتماعي

أخبار السعودية 1:57 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. التقويم الخارجي على المدارس وشروط حافز الاستدامة

السجن --- سجن - القبض الامن العام - تم القبض - تعبيرية 6:26 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

شرطة الرياض تطيح بأطراف المشاجرة التي انتشرت عبر مواقع التواصل

اقرأ أيضا

F9dwd_mWoAARwGF
10:32 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

بـ733 فردا و108 معدة.. أمانة مكة تُعلن الاستنفار العام لمواجهة الأمطار والسيول

F9dVgHpWkAAbbEu
10:10 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

صور مذهلة.. مشاهد جوية لسيول الحليفة جنوب غرب حائل

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

شهداء غزة
9:55 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الأمم المتحدة تؤكد صحة حصيلة الشهداء الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين