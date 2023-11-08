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عبر "أبشر".. تعرف على تطوير خدمة تجديد الجواز بشكلها الجديد

الجواز الجوازات أبشر
الجوازات
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أعلنت وزارة الداخلية، أنه سعيًا إلى تجربة مستخدم مميّزة، فقد تم تطوير خدمة تجديد الجواز بشكلها الجديد، عبر منصة "أبشر".اضافة اعلان

إجراءات تجديد إلكترونيًا عبر منصة أبشر

وأوضحت أن خدمات الجواز تتيح حاليًا إتمام إجراءات تجديد إلكترونيًا عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:
1 – إتمام التجديد إلكترونيًا عبر أبشر.
2 – استلام الجواز عبر الناقل البريدي أو مقار الجواز.
3 – تفعيل الجواز عبد منافذ السفر البرية والجوية والبحرية أو مقار الجوازات مع اشتراط إحضار الجواز السابق لفحصه.
4 -  لا يمكن السفر بالهوية الوطنية أو الجواز السابق أو الجواز الجديد دون إتمام هذا الإجراء.

طريقة سداد رسوم جواز السفر إلكترونيًا


كشفت الجوازات عن طريقة سداد رسوم جواز السفر بشكل إلكتروني عبر منصة "أبشر"، من خلال خدمة المدفوعات الحكومية.
وأضافت أن الخدمة تتيح للمواطن إمكانية سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز من خلال منصة أبشر إضافة إلى قنوات السداد البنكية الأخرى.

إمكانية السفر بالهوية الوطنية


وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات على إمكانية السفر بالهوية الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، شرط أن تكون صلاحية الهوية أكثر من ثلاثة أشهر دون النظر إلى صلاحية جواز السفر.


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