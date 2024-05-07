بالصور.. السيول تملأ فيضة التنهاة شمال شرق الرياض

أ أ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور توثق أجواء أحياء شمال شرق الرياض بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.



أمطار وسيول في الرياض



توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، كذلك على أجزاء من منطقة جازان، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، القصيم ، حائل.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.









ووثقت الصور، السيول ومياه الأمطار تملأ فيضة التنهاة من الجهة الشرقية شمال شرق الرياض، بعد هطول أمطار على منطقة الرياض خلال الأيام الماضية.وأظهرت الصور، امتداد مياه السيول والأمطار على مد البصر، في مشهد مبهج يبشر بالخير بعد الحالة المطرية على أحياء الرياض.وتشهد منطقة الرياض حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول في العديد من المحافظات والمدن، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار.