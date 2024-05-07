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بالصور.. السيول تملأ فيضة التنهاة شمال شرق الرياض

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أمطار الرياض
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور توثق أجواء أحياء شمال شرق الرياض بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

أمطار وسيول في الرياضاضافة اعلان

ووثقت الصور، السيول ومياه الأمطار تملأ فيضة التنهاة من الجهة الشرقية شمال شرق الرياض، بعد هطول أمطار على منطقة الرياض خلال الأيام الماضية.
وأظهرت الصور، امتداد مياه السيول والأمطار على مد البصر، في مشهد مبهج يبشر بالخير بعد الحالة المطرية على أحياء الرياض.
وتشهد منطقة الرياض حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول في العديد من المحافظات والمدن، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار.

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