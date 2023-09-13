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المملكة تستثمر 120 مليار ريال في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات كهربائية
صناعة بطاريات السيارات الكهربائية
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تتوقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع التعدين لتبلغ 171 مليار ريال بحلول عام 2030، حسب تصريحات الوزارة لصحيفة "الاقتصادية".اضافة اعلان
وأشارت الوزارة إلى توقعات بنمو إنتاج المعادن في الأعوام المقبلة، في ظل مساعي المملكة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.


صناعة بطاريات السيارات الكهربائية

وتستهدف المملكة استثمارات تزيد على 120 مليار ريال في 2030، في صناعات معدنية عدة مثل الحديد والألمنيوم وكذلك المواد الكيمياوية التي تتطلبها بطاريات السيارات الكهربائية.
ويأتي ذلك في ظل توجه شركات التعدين عالميا لإيجاد مصادر إمدادات متنوعة لمواكبة خطط التوسع في صناعة المركبات الكهربائية.


إنتاج 345 ألف اوقية من الذهب

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن السعودية تنتج حاليا عديدا من المعادن والمنتجات المعدنية، منها 345 ألف أوقية من الذهب وعشرة ملايين طن من الحديد، ومليون طن من الألمنيوم.
وتنتج المملكة أيضا 88 ألف طن من مركزات النحاس، و5.1 مليون طن من الفوسفات و300 ألف طن من صفائح الألمنيوم.
وقدرت الوزارة قيمة الثروات المعدنية في المملكة بأكثر من 1.3 تريليون دولار أي بما يعادل نحو خمسة تريليونات ريال.


العناصر النادرة في الدره العربي

وتضم المعادن، الفوسفات والبوكسيت في الشمال الشرقي، والذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة في الدرع العربي غرب المملكة.
وتعمل المملكة على عديد من المبادرات الأخرى كدعم الاستكشاف، وإنشاء مركز للتميز في الصناعات التعدينية، لرفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي من 17 مليار دولار إلى 64 مليار دولار بحلول 2030.


2365 رخصة سارية في قطاع التعدين

وأشارت الوزارة إلى تطوير منصة ترخيص رقمية تتسم بالشفافية لإصدار التراخيص، مبينة أن إجمالي الرخص السارية في القطاع يبلغ 2365 رخصة، منها 657 رخصة كشف.
وبحسب الوزارة، فإنها استلمت حتى الآن أكثر من 2400 طلب ترخيص في مختلف أنواع الرخص التعدينية، منها رخص في الذهب والفضة والنحاس والحديد.


منح الترخيص لعدد من الشركات الاجنبية

وتوقعت الوزارة أن يستمر عدد الطلبات في الزيادة في الأعوام المقبلة، خاصة أن هناك شركات أجنبية حصلت على تراخيص أبرزها شركة باريك جولد وشركة ERG وشركة EV- Metals.
وبينت أن عدد المجمعات التعدينية في السعودية بنهاية 2022 بلغ 377 مجمعا، بمساحة إجمالية 44365 كيلومترا مربعا، موزعة على 13 منطقة، وتتوزع على أكثر من 20 معدنا مختلفا.

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