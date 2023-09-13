المملكة تستثمر 120 مليار ريال في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية

تتوقع وزارة الصناعة
والثروة المعدنية زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع التعدين لتبلغ 171
مليار ريال بحلول عام 2030، حسب تصريحات الوزارة لصحيفة "الاقتصادية".
وأشارت الوزارة إلى توقعات بنمو إنتاج المعادن في الأعوام المقبلة، في ظل مساعي المملكة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.
وتستهدف المملكة
استثمارات تزيد على 120 مليار ريال في 2030، في صناعات معدنية عدة مثل الحديد
والألمنيوم وكذلك المواد الكيمياوية التي تتطلبها بطاريات السيارات الكهربائية.
صناعة بطاريات
السيارات الكهربائية
ويأتي ذلك في ظل توجه شركات التعدين عالميا لإيجاد مصادر إمدادات متنوعة لمواكبة خطط التوسع في صناعة المركبات الكهربائية.
وأوضحت وزارة
الصناعة والثروة المعدنية أن السعودية تنتج حاليا عديدا من المعادن والمنتجات
المعدنية، منها 345 ألف أوقية من الذهب وعشرة ملايين طن من الحديد، ومليون طن من
الألمنيوم.
إنتاج 345 ألف
اوقية من الذهب
وتنتج المملكة أيضا 88 ألف طن من مركزات النحاس، و5.1 مليون طن من الفوسفات و300 ألف طن من صفائح الألمنيوم.
وقدرت الوزارة قيمة الثروات المعدنية في المملكة بأكثر من 1.3 تريليون دولار أي بما يعادل نحو خمسة تريليونات ريال.
وتضم المعادن،
الفوسفات والبوكسيت في الشمال الشرقي، والذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة في
الدرع العربي غرب المملكة.
العناصر النادرة
في الدره العربي
وتعمل المملكة على عديد من المبادرات الأخرى كدعم الاستكشاف، وإنشاء مركز للتميز في الصناعات التعدينية، لرفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي من 17 مليار دولار إلى 64 مليار دولار بحلول 2030.
وأشارت الوزارة
إلى تطوير منصة ترخيص رقمية تتسم بالشفافية لإصدار التراخيص، مبينة أن إجمالي
الرخص السارية في القطاع يبلغ 2365 رخصة، منها 657 رخصة كشف.
2365 رخصة سارية
في قطاع التعدين
وبحسب الوزارة، فإنها استلمت حتى الآن أكثر من 2400 طلب ترخيص في مختلف أنواع الرخص التعدينية، منها رخص في الذهب والفضة والنحاس والحديد.
وتوقعت الوزارة أن
يستمر عدد الطلبات في الزيادة في الأعوام المقبلة، خاصة أن هناك شركات أجنبية حصلت
على تراخيص أبرزها شركة باريك جولد وشركة ERG وشركة EV-
Metals.
منح الترخيص
لعدد من الشركات الاجنبية
وبينت أن عدد المجمعات التعدينية في السعودية بنهاية 2022 بلغ 377 مجمعا، بمساحة إجمالية 44365 كيلومترا مربعا، موزعة على 13 منطقة، وتتوزع على أكثر من 20 معدنا مختلفا.