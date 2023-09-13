شروط التبرع بالدم ومدته والسن والوزن المناسبين

أ أ
تعد عملية التبرع
بالدم إجراء يتم القيام به بصورة تطوعية، حيث يقوم فيه الشخص بالتبرع بدمه من أجل
إنقاذ حياة بعض الأشخاص.
ويخضع الدم بعد سحبه من الشخص لعملية فصل مكوناته وفقًا لاحتياجات الشخص أو قد يتم التبرع به بصورة كاملة، وفقاً لموقع "ديلي ميديكال".
يتم تقسيم عملية
التبرع إلى عدة أنواع بعد عملية الفصل، ووفقًا لعملية الفصل يتم ربط الشخص بجهاز
يفصل أجزاء الدم المختلفة ليتم الحصول على الجزء المراد سحبه بالتحديد.
أنواع التبرع
بالدم:
ووفقًا لهذه
العملية يمكن أن يكون التبرع على شكل التبرع بخلايا الدم الحمراء، وهي عملية
تهدف إلى سحب خلايا الدم الحمراء فقط أو خلايا الدم المركزة.
التبرع بخلايا
الدم الحمراء:
ويعتبر هذا النوع من الأنواع التي يتم اللجوء لها عندما يحتاج شخص آخر إلى الدم نتيجة لفقدان جزء كبير منه سواء أثناء الجراحة أو بعد التعرف لإصابة، وكذلك في حالات الأنيميا الشديدة.
وتهدف العملية إلى جمع الصفائح الدموية فقط من
الدم، وهذا النوع من التبرع قد يكون ضروريًا للأشخاص الذين خضعوا لعمليات نقل
الأعضاء وزراعتها، أو الذين يعانون من مشاكل تجلط الدم.
التبرع بالصفائح:
ويتم القيام
بالإجراء في الغالب بعد التعرض لحادثة كبيرة بهدف وقف النزيف.
التبرع
بالبلازما:
هناك شروط عند
التبرع بالدم يجب الالتزام بها، وذلك للحفاظ على صحة الشخص المتبرع، وكذلك الشخص
الذي سيتم التبرع له، فيجب أن يكون الشخص الذي سيقوم بالتبرع:
شروط التبرع بالدم:
يجب ألا يقل وزن الشخص عن 50 كيلو جرام وأن تكون حالته الجسدية مناسبة.
يتمتع بصحة جيدة.
1ـ ألا يكون الشخص يعاني من انخفاض الهيموجلوبين في الدم.
2ـ أن تكون درجة حرارة الشخص في المستوى الطبيعي.
3ـ ولكن يمكن أن تكون هناك شروط إضافية في حالة التبرع بأنواع التبرع المختلفة، فقد تختلف شروط
4ـ التبرع بالدم بالكامل عن التبرع بالخلايا الحمراء أو البلازما.
5ـ في حالة التبرع بخلايا الدم الحمراء للذكور يجب ألا يقل وزن الذكور عن 58 كيلو جرام ويجب ألا يقل طولهم عن 155 سم.