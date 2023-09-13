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شروط التبرع بالدم ومدته والسن والوزن المناسبين

التبرع بالدم
التبرع بالدم
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تعد عملية التبرع بالدم إجراء يتم القيام به بصورة تطوعية، حيث يقوم فيه الشخص بالتبرع بدمه من أجل إنقاذ حياة بعض الأشخاص.اضافة اعلان
ويخضع الدم بعد سحبه من الشخص لعملية فصل مكوناته وفقًا لاحتياجات الشخص أو قد يتم التبرع به بصورة كاملة، وفقاً لموقع "ديلي ميديكال".


أنواع التبرع بالدم:

يتم تقسيم عملية التبرع إلى عدة أنواع بعد عملية الفصل، ووفقًا لعملية الفصل يتم ربط الشخص بجهاز يفصل أجزاء الدم المختلفة ليتم الحصول على الجزء المراد سحبه بالتحديد.


التبرع بخلايا الدم الحمراء:

ووفقًا لهذه العملية يمكن أن يكون التبرع على شكل التبرع بخلايا الدم الحمراء، وهي عملية تهدف إلى سحب خلايا الدم الحمراء فقط أو خلايا الدم المركزة.
ويعتبر هذا النوع من الأنواع التي يتم اللجوء لها عندما يحتاج شخص آخر إلى الدم نتيجة لفقدان جزء كبير منه سواء أثناء الجراحة أو بعد التعرف لإصابة، وكذلك في حالات الأنيميا الشديدة.


التبرع بالصفائح:

 وتهدف العملية إلى جمع الصفائح الدموية فقط من الدم، وهذا النوع من التبرع قد يكون ضروريًا للأشخاص الذين خضعوا لعمليات نقل الأعضاء وزراعتها، أو الذين يعانون من مشاكل تجلط الدم.


التبرع بالبلازما:

ويتم القيام بالإجراء في الغالب بعد التعرض لحادثة كبيرة بهدف وقف النزيف.


شروط التبرع بالدم:

هناك شروط عند التبرع بالدم يجب الالتزام بها، وذلك للحفاظ على صحة الشخص المتبرع، وكذلك الشخص الذي سيتم التبرع له، فيجب أن يكون الشخص الذي سيقوم بالتبرع:


يتمتع بصحة جيدة.

يجب ألا يقل وزن الشخص عن 50 كيلو جرام وأن تكون حالته الجسدية مناسبة.
1ـ ألا يكون الشخص يعاني من انخفاض الهيموجلوبين في الدم.
2ـ أن تكون درجة حرارة الشخص في المستوى الطبيعي.
3ـ ولكن يمكن أن تكون هناك شروط إضافية في حالة التبرع بأنواع التبرع المختلفة، فقد تختلف شروط
4ـ التبرع بالدم بالكامل عن التبرع بالخلايا الحمراء أو البلازما.
5ـ في حالة التبرع بخلايا الدم الحمراء للذكور يجب ألا يقل وزن الذكور عن 58 كيلو جرام ويجب ألا يقل طولهم عن 155 سم.


شروط التبرع بالدم للنساء:

يتم وضع شروطًا أخرى في حالة رغبة السيدات بالتبرع بخلايا الدم الحمراء، فيجب ألا يقل عمر السيدة عن 19 سنة، ويجب ألا يقل وزنها عن 68 كيلو جرام.


سن التبرع بالدم:

إن السن المناسب للتبرع بالدم يجب ألا يقل عمر الشخص الذي سيقوم بالتبرع عن 16 أو 17 عام وفقًا للقوانين، ويفضل ألا يزيد عمر المتبرع عن 65 سنة.


فترة التبرع بالدم:

يمكن التبرع بالدم كل 12 أسبوع، وذلك للرجال الذين يرغبون بالتبرع، ولكن في حالة السيدات، فيجب ألا يقل الفاصل الزمني بين كل عملية تبرع عن 16 أسبوع خاصةً وأن الرجال لديهم مستوى أعلى من الحديد في أجسامهم مقارنة بالنساء.

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