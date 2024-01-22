توقعات "الأرصاد" أمطار وضباب بجازان وعسير ورياح متربة على الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة.
أمطار وضباب على 3 مناطقوأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق
جازان، عسير، والباحة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
رياح متربة على 6 مناطقوتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من
مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية (رفحاء)، والأجزاء الشمالية من
المنطقة الشرقية.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة
15-30 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة على باب المندب.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من
مترين ونصف على باب المندب. وحالة البحر خفيف الموج ومائج على باب المندب.
حركة الرياح على الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف
الموج.
"المرور"
يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبةطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند
القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.