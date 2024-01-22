إعلام إيراني: دوي انفجار كبير في المنطقة الصناعية في محافظة سمنان

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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، عن سماع دوي انفجار كبير في المنطقة الصناعية بمحافظة سمنان.





دوي انفجار كبير في المنطقة الصناعية في محافظة سمنان اضافة اعلان



هجوم باكستاني على مواقع إيرانية



وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فقد سُمع دوي انفجار في المنطقة الصناعية في منطقة غرمسار بمحافظة سمنان شرق طهران.ونقلت عن رئيس شركة كرمسار للصناعة والتعدين والتجارة بهنام بختياري أن انفجارًا وقع في المنطقة الصناعية في منطقة غرمسار بمحافظة سمنان شرق العاصمة الإيرانية.يأتي هذا بعد أيام فقط، من إطلاق باكستان عدة صواريخ أصابت قرية حدودية في إقليم سيستان وبلوشستان.فيما تعرضت مدينة أربيل لهجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية في مناطق متفرقة من المدينة.واستهدفت الهجمات، القنصلية الأمريكية ومطار أربيل حيث تتواجد قوات التحالف الدولي، كما تم توجيه 5 صواريخ وطائرات مسيرة من اتجاهات مختلفة.