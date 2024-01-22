الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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اليوم.. افتتاح أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار 2024

ماجد الحقيل الشؤن البلدية
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
أ أ
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يفتتح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم الاثنين، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار في الرياض خلال الفترة من 22 إلى 24 من يناير الجاري.اضافة اعلان

تدشين النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار اليوم

ويقام المنتدى تحت شعار "قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر"، وذلك بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص.
وتعد النسخة الثالثة لأعمال منتدى مستقبل العقار انطلاقًا من أهمية القطاع العقاري بوصفه أحد القطاعات التنموية الفاعلة اقتصاديًا واجتماعيًا.

منتدى العقار يفتح آفاقًا جديدة من المعرفة وتبادل الخبرات

وتأتي هذه النسخة امتدادًا للدور الحيوي للمنتدى في فتح آفاق جديدة من المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب المحلّية والدولية، في ظل ما تشهده المملكة من نهضة عقارية وعمرانية عالمية.
ويعد المنتدى فرصة لاستعراض العديد من قصص النجاح، إضافة إلى بحث ومناقشة أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات وسبل تفعيلها، والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة.

يحتوى منتدى العقار على 30 جلسة حوارية

ويحتوى المنتدى على أكثر من 30 جلسة حوارية و25 ورشة عمل تناقش مجموعة من المحاور الإستراتيجية المهمة، والتي تركز على الابتكارات الجديدة في صناعة العقار.
وتركز الجلسات على أبرز التحديات والفرص الجديدة والاتجاهات الناشئة في القطاع، إضافة إلى مناقشة حلول التمويل المستدام، وأثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودوره في تحسين جودة الأعمال.

تتناول جلسات المنتدى نمو واستدامة القطاع العقاري

وتتناول جلسات المنتدى أثر إستراتيجية الهيئات على نمو واستدامة القطاع العقاري، وقيادة تحول صناعة العقار، وتأثير التكنولوجيا على مستقبل العقار والتطورات التكنولوجية وأثرها على الإبداع المعماري في المدن.
وتناقش تعزيز المرونة الحضرية، ودور العقار في تحسين جودة الأعمال والثروات الخفية للمدن والخدمات التقنية في العقار، ومستقبل العقارات التجارية وكيفية التكيف والابتكار ودوره في تسريع نمو قطاع العقار.

تنظيم معرض عقاري لإثراء محتوى المنتدى

يضم منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة معرضًا عقاريًا مصاحبًا لإثراء المحتوى العقاري، وذلك بمشاركة كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين.
وتستعرض أجنحة المعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية، كما يشهد عقد عدد من التحالفات وتوقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

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