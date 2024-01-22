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للنساء.. هذا الطعام يحميك من الأمراض المزمنة

أمراض القلب
البروتين النباتي يحمي من أمراض القلب
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أظهرت دراسة حديثة، أن تناول البروتين - وخاصة البروتين النباتي - يقلل بشكل كبير من احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة لدى النساء مع التقدم في السن.اضافة اعلان

تناول البروتين في منتصف العمر

وقال مؤلف الدراسة، أندريس أرديسون كورات في بيان: "إن استهلاك البروتين في منتصف العمر مرتبط بتعزيز الصحة الجيدة في مرحلة البلوغ المتقدمة".
وأضاف، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست": "وجدنا أيضًا أن مصدر البروتين مهم. يبدو أن الحصول على غالبية البروتين من المصادر النباتية في منتصف العمر، بالإضافة إلى كمية صغيرة من البروتين الحيواني، يؤدي إلى صحة جيدة وبقاء جيد في الأعمار الأكبر.
واستندت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة تافتس من مركز جان ماير لأبحاث التغذية البشرية للشيخوخة التابع لوزارة الزراعة الأمريكية إلى البيانات المبلغ عنها ذاتيًا من أكثر من 48 ألف امرأة. 

أقل عرضة للإصابة بالأمراض الخطيرة 

ووفقًا للنتائج التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن المشاركات اللواتي تناولن المزيد من البروتين من الفواكه والخضروات والبقوليات والفاصوليا كن أقل عرضة للإصابة بأمراض مثل السكري والسرطان، وأمراض القلب.
وكانت الفائدة أكبر بالنسبة لمن تناولن البروتينات النباتية، مقارنة بمنتجات الألبان أو البروتينات الحيوانية.
إذ كانت لدى اللواتي تناولن المزيد من البروتينات النباتية نسبة أقل من الكولسترول "الضار"، وضغط الدم وحساسية الأنسولين، في حين ارتبط البروتين الحيواني بمستويات أعلى.
وتابعت الدراسة طويلة الأمد أخصائيات الرعاية الصحية من عام 1984 إلى عام 2016، حيث كانت جميع النساء في البداية تتراوح أعمارهن بين 38 و59 عامًا، وكن يتمتعن بصحة بدنية وعقلية جيدة.

البروتينات النباتية

ووجد الباحثون أن اللواتي ركزن على تناول البروتينات النباتية كن أكثر عرضة بنسبة 46 في المئة للتمتع بصحة جيدة في السنوات اللاحقة.
وتشمل المصادر الشائعة للبروتين النباتي العدس والفاصوليا والبازلاء والسبانخ والقرنبيط.
وفي الوقت نفسه، فإن اللواتي تناولن المزيد من البروتين الحيواني مثل لحم البقر والدجاج والحليب والأسماك/ المأكولات البحرية والجبن، كن أقل عرضة بنسبة 6 في المئة للبقاء في صحة جيدة مع تقدمهن في السن.
وقال كورات: "اللواتي تناولن كميات أكبر من البروتين الحيواني يميلن إلى الإصابة بأمراض مزمنة أكثر ولم يتمكن من الحصول على الوظيفة البدنية المحسنة التي نربطها عادة بتناول البروتين".

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