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قبل أن تقرر الحصول على قرض؟.. أجب على هذه الأسئلة أولاً

العقار - عقارات - العقارات - القرض العقاري - سكني
نصائح عدة قبل اللحوء للاقتراض
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قدّم المحلل المالي والاقتصادي، الدكتور محمد مكني، نصائح للراغبين في الحصول على قرض. 

لماذا تلجأ إلى الاقتراض؟اضافة اعلان

وقال في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": "السؤال اليوم: لابد أن يكون لديك دائمًا معرفة، لماذا تتجه إلى الدين؟ هل مضطر؟، أم أنك اعتدت على ذلك لإنجاز أمورك وتحقيق أهدافك".
وأشار إلى أن الديون لها آثار، لا تقتصر فقط على الشخص المدين، بل تتعداه لتكون لها آثار نفسية تؤدي إلى توتير أجواء الأسرة، فضلاً عن أنه يعطل تحقيق الأهداف المستقبلية، لأن جزءًا من الدخل مستقطع.

أوجه مختلفة للحصول على الدين

وأضاف مكني، أن هناك أوجهًا مختلفة للحصول على الدين، فقد يكون قرضًا شخصًيًا، أو من الأصدقاء والأقارب، أو البطاقات الائتمانية. 
وتابع: "لابد من خطة معروفة، بمعنى أصح ألا يكون لها آثار سلبية"، لافتًا إلى أن ما سماها بـ"متعة القرض" تستمر في أول 6 شهور، حيث يتم الاستفادة منه من أجل السكن في منزل (قرض عقاري)، أو من أجل شراء سيارة جديدة.
وأردف: "لايشعر (المدين) بتأثير ذلك إلا بعد 6 شهور من الحصول على القرض، حيث يبدأ في إعادة حساباته"، محذرًا من أن "القروض مصيدة، تعطلك عن الوصول لأن يكون لديك حرية مالية".

خطة آمنة للخروج من مصيدة الديون

إلى ذلك، طرح المحلل المالي والاقتصادي، خطة آمنة للخروج من مصيدة الديون لمن وقع فيها.
وتتمثل خطة سداد الديون، في الآتي:
أولاً - احصر الديون، هل هي ديون شخصية، أو فواتير أو قروض، هل أنت مدان للأهل والأصدقاء؟ 
ثانيًا - ابدأ عملية السداد، من خلال خطة من اثنين، أن تبدأ بسداد الديون الأعلى تكلفة لأن عليها فوائد أكثر، والثانية أن تبدأ بالديون الأقل حتى تتخلص من الديون المزعجة.
وشدد مكني على أنه من المهم الأخذ في الاعتبار تكلفة هذه الديون، مقترحًا المضي في طريق واحد لسدادها والتخلص منها، لأنه عندما يكون لديك هدف واحد يساعدك على السداد. 
ثالثًا - يجب الصبر، وعليك أن تعرف أن خطة السداد طويلة وتحتاج إلى نفس طويل، وقد تحتاج إلى تغيير السلوك في التعامل مع المال.


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