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عاجل.. حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى اتخاذ هذا التحرك ضد البنوك

حساب المواطن
حساب المواطن
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دعا حساب المواطن، المستفيدين الذين يستقطع البنك من الدعم الشهري المخصص لهم إلى اتخاذ تحرك قانوني ضدها.

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استقطاع البنك من حساب المواطن

وقال عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول ما إذا كان يحق للبنك الاستقطاع من دعم حساب المواطن: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".
وأضاف: "وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (من هنا)".


خطوات يتعين على المستفيد إجراءها حال عدم صرف الدعم

وحدد حساب المواطن، الخطوات التي يتعين على المستفيد إجراءها في حال عدم صرف الدعم، وذلك عبر رفع طلب عبر خدمك "صوتك مسموع"، على النحو التالي:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا).
اختيار خدمة صوتك مسموع. 
تحديد نوع الطلب الرئيسي المتعلق بالمدفوعات. 
اختيار نوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة".

تقديم اعتراض في حساب المواطن

وحدد البرنامج خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وتتمثل في الآتي: 
الدخول إلى حسابك عبر الحساب الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا)
النقر على دراسة الأهلية. 
النقر على أسباب عدم أهلية العائل.
النقر على تقديم اعتراض.
النقر على رفع المستندات إن وجدت.


المستهدفون من حساب المواطن

تشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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