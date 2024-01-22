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صحيفة تواصل الالكترونية

4 خطوات بسيطة للتخلص من مئات الإيميلات غير المرغوب فيها

التخلص من الإيميلات
التخلص من الإيميلات
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الاشتراك في القوائم البريدية سواء كان عن قصد أو بشكل عشوائي، سلاح ذو وجهين، فهو يعد من برامج التسويق الناجحة لدى العديد من الشركات، إلا أنه قد يشكل ضغطًا بالنسبة للكثير من الأشخاص.اضافة اعلان
ومن المهم أن تقوم كل فترة بمراجعة الإيميلات الخاصة بك لتفريغ المساحة لديك، أو أن تقوم بإلغاء اشتراكك من هذه القوائم البريدية.

التخلص من الإيميلات غير المرغوب فيها

وسهّلت جوجل عملية إلغاء الاشتراك من القوائم البريدية غير المرغوب فيها، حيث قدمت جوجل زرًا جديدًا لإلغاء الاشتراك في تطبيق Gmail على هواتف أندرويد.
وهذا يجعل إلغاء الاشتراك خيارًا سهلاً وسريعًا وليس شيئًا كان عليك البحث عنه في الإصدار السابق، وبحسب "Laptop Mag" فإنه يمكن استخدام الميزة الجديدة في الوقت الحالي أو بمجرد وصول التحديث إلى هاتفك.

كيفية إلغاء الاشتراك من القوائم البريدية في Gmail

1. افتح تطبيق Gmail الخاص بك وافتح بريدًا إلكترونيًا من شركة لا ترغب في تلقي رسائل بريد إلكتروني منها.
2. على يمين مرسل البريد الإلكتروني، انقر فوق إلغاء الاشتراك.
3. أكد قرارك بالضغط على إلغاء الاشتراك في النافذة المنبثقة.
4. بعد إلغاء الاشتراك، سيظهر لك مربع رمادي أعلى رسالة البريد الإلكتروني يشير إلى أنك ألغيت اشتراكك ويمنحك خيار الإبلاغ عن رسالة بريد إلكتروني كرسالة غير مرغوب فيها أيضًا.
ولاتزال هذه الميزة الجديدة قيد التنفيذ، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتصل لجميع المستخدمين، وقد لا تكون متاحة على كل جهاز يعمل بنظام أندرويد في الوقت الحالي.
وإذا كنت لا ترى زر إلغاء الاشتراك بجوار مرسل البريد الإلكتروني، فيمكنك دائمًا معرفة كيفية إلغاء الاشتراك من رسائل البريد الإلكتروني "بالطريقة القديمة".

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