الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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كيف تُعلّم طفلك الادخار في 10 خطوات؟

طفل - الادعار
يمكن تعليم طفلك الادخار في سن مبكرة
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عادة توفير المال ليست من المهارات التي قد يكتسبها الطفل بسهولة، لكنها تبقى مهمة للغاية لتعليمهم كيفية تأخير الإشباع عندما يتعلق الأمر بالمال، والحماية من عملية الإنفاق غير الضروري، وتعليمهم كيفية السيطرة على أموالهم. اضافة اعلان

خطوات لتعليم طفلك الادخار

وللمساعدة على غرس هذا السلوك الاقتصادي مبكرًا في شخصية طفلك في سن مبكرة، طرح موقع investopedia.com، 10 خطوات يمكنك تطبيقها تحقيقًا لهذه الغاية.
الخطوة الأولى هي شرح المفاهيم المهمة مثل المدخرات والميزانية والأهداف.
إعطاء الأطفال بدلًا يمكن أن يعلمهم قيمة المال، والعمل الجاد، إذا كان الأمر يتعلق بالأعمال المنزلية.
قد يحتفظ الأطفال الأصغر سنًا بمدخراتهم في حصالة، لكن قد يرغب الأطفال الأكبر سنًا في الاحتفاظ بأموالهم في البنك.
يمكن للأطفال أن يتعلموا أهمية العيش في حدود إمكانياتهم، وهو أحد المبادئ الأساسية للادخار.

1. ناقش الرغبات مقابل الاحتياجات

الخطوة الأولى في تعليم الأطفال قيمة الادخار هي مساعدتهم على التمييز بين الرغبات والاحتياجات. 
الاحتياجات تشمل الأساسيات، مثل الغذاء والمأوى والملابس الأساسية والرعاية الصحية والتعليم. 
الرغبات هي كل الإضافات — بدءًا من الحلوى وحتى الأحذية الرياضية، أو الدراجة، أو أحدث الهواتف الذكية.
يمكنك شرح مثال تطبيقي من خلال الأشياء الموجودة في منزلك لتوصيل الفكرة. على سبيل المثال، اسألهم عما إذا كانت الأشياء الموجودة في غرفة نومهم أو المطبخ حاجة أم رغبة؟. 
يتيح لك هذا شرح فكرة أنه يجب عليك تحديد أولويات إنفاق الأموال، مع ترك بعض المال للضروريات المستقبلية.

2. السماح لهم بكسب الأموال


إذا كنت تريد لأطفالك أن بتعلموا الادخار، فإن السماح لهم بكسب المال وتوفيره يوفر لهم الفرصة لتعلم كيفية استخدامه. عندما تقدم لهم بدلات مقابل القيام بالأعمال المنزلية، فإنهم يتعلمون أيضًا قيمة عملهم الشاق.

3. حدد أهداف الادخار

عندما تطلب من الطفل الادخار - دون توضيح السبب – فإن ذلك سيصبح لا معنى له. يمكن أن تكون مساعدة الأطفال على تحديد هدف الادخار طريقة أفضل لتحفيزهم.
إذا كانوا يعرفون ما يريدون الادخار من أجله، ساعدهم على تقسيم أهدافهم إلى أجزاء يمكن التحكم فيها. 
إذا كانوا يريدون شراء لعبة بقيمة 50 ريالاً ، على سبيل المثال، ويحصلون على 10 ريالات كل أسبوع، ساعدهم في معرفة المدة التي سيستغرقها تحقيق الهدف، بناءً على معدل مدخراتهم. 

4. توفير مكان للادخار 

بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، قد تكون الحصالة هي الأداة الأفضل للادخار، ولكن إذا كانوا أكبر سنًا قليلاً، فقد ترغب في إنشاء حساب توفير خاص بهم في أحد البنوك. 

5. اطلب منه تتبع الإنفاق

من أجل تعلم الادخار، يجب أن تعرف أين تذهب أموالك. وذلك عن طريق تتبع النفقات. إذا حصل طفلك على مخصصات، فإن مطالبته بتدوين مشترياتهم كل يوم وإضافتها في نهاية الأسبوع هي الطريقة الأفضل. شجعه على التفكير في كيفية إنفاقه ومدى سرعة وصوله إلى أهدافه من خلال الادخار إذا قام بتغيير أنماط إنفاقه.

6. تقديم حوافز الادخار

إذا كنت تواجه مشكلة في تحفيز أطفالك على الادخار، يمكنك تقديم حوافز لهم من أجل تشجيعهم على ذلك.
إذا كان طفلك قد حدد هدفًا كبيرًا للادخار - على سبيل المثال، شراء جهاز ما بقيمة 400 ريال - يمكنك أن تعرض عليه مطابقة نسبة مئوية مما ادخره. على سبيل المثال، قدم له مكافأة قدرها 50 ريالاً عندما يقطع نصف الطريق في رحلة الادخار.

7. اترك مجالًا للأخطاء

قد يكون من الأنسب لك، التدخل وتصحيح خطأ ما لطفلك قد يكون مكلفًا، لكن من الأفضل استخدام هذا الخطأ كلحظة قابلة للتعليم. وبهذه الطريقة، سيعرف في المستقبل ما لا يجب عليه فعله بأمواله. 


8. التصرف كدائن له

أحد المبادئ الأساسية للادخار هو عدم العيش بما يتجاوز إمكانياتك. إذا كان طفلك يرغب في شراء شيء ما ويعمل على الادخار من أجله، فأن تصبح دائنًا لطفلك يمكن أن يساعد في تعليمه درسًا قيمًا حول الادخار.
لنفترض أن طفلك يريد شراء شيء بقيمة 100 ريال. يمكنك "إقراضه" المال وطلب الدفع من المخصص الذي تقدمه له. الدرس الذي تريد تعلمه هو أن الادخار قد يعني تأخير الإشباع لفترة أطول، لكن الشيء الذي ترغب في شرائه سينتهي بتكلفة أقل إذا انتظرت.

9. تحدث عن المال

إذا كنت تريد أن يتعلم أطفالك كيفية الادخار، يجب عليك إجراء مناقشة مستمرة معهم حوله، سواء كان ذلك بشكل أسبوعي أو يومي، لكن يبقى استمرار الحديث هو الأهم. 

10. كن قدوة حسنة

إذا كنت تريد أن يتعلم أطفالك كيفية الادخار، فإن كونك تفعل ذلك هو ما يساعده، لتشجيع الادخار كنشاط عائلي. ويمكنك أن تقررا الادخار لشراء شيء ما معًا، مثل تلفزيون بشاشة كبيرة، أو قضاء عطلة عائلية.

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