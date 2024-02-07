10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد صرف حساب المواطن لشهر فبراير و5 آلاف ريال غرامة "امتثال المباني"

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
"الخارجية": لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطين
صرَّحت وزارة الخارجية، أنه فيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مسار السلام العربي – الإسرائيلي.
الخميس أم الأحد؟.. حساب المواطن يحسم موعد صرف دفعة فبراير
حسم حساب المواطن الجدل المثار بشأن موعد إيداع الدفعة 75 لشهر فبراير في حسابات المستفيدين.
5 آلاف ريال غرامة عدم التقديم على "شهادة امتثال المباني"
كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية للتراخيص والامتثال، محمد الملحم، عن بدء تطبيق إصدار شهادة امتثال المباني إلزاميًا اعتبارًا من 16 فبراير الجاري.
توقعات "الأرصاد": أمطار ورياح وضباب على مكة والرياض وهذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة.
طريقة وشروط الحصول على منحة للدراسة الجامعية ووظيفة من أرامكو
كشفت شركة أرامكو، عن استمرار التسجيل في "برنامج المتابعة الجامعية" المنتهي بالتوظيف (CCP 2024).
هل عدم تأمين المركبة يمنع السفر بها إلى دول الخليج؟ "الزكاة" توضح
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن شروط السفر بالمركبة إلى خارج المملكة، موضحة هل يمنع التأمين عليها السفر إلى الخارج؟
الصحة تحدد المسؤول عن نقل جثث الموتى من المستشفيات
أكدت وزارة الصحة على أن مسؤولية إرسال جثث الموتى من المستشفيات التي لا يتوفر بها ثلاجة موتى، أو تعثر وجود أماكن شاغرة بثلاجة الموتى، أو لتعطلها..
لا يفوتك فيديو "الخثلان".. اجعل من يومك نصيبًا لهذه العبادة المنجية بالدنيا والآخرة
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن قيمة الحرص على عبادة الاستغفار بالدنيا والآخرة.
ما المدة التي يستغرقها جسمك للتعافي من التسمم الغذائي؟
تعد معظم حالات التسمم الغذائي "خفيفة" وتتحسن بعد بضعة أيام من الراحة في المنزل، على الرغم من وجود بعض الحالات النادرة التي يحتاج فيها الشخص إلى رعاية طبية فورية، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
طبيب: اكتشاف هذه البقعة على جلدك "يمكن أن يُنقذ حياتك"
يعد سرطان الجلد أحد أكثر أشكال المرض شيوعًا على مستوى العالم، حيث تبلغ منظمة الصحة العالمية عن ما يصل إلى ثلاثة ملايين حالة كل عام.