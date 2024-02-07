عاجل.. هل عدم تأمين المركبة يمنع السفر بها إلى دول الخليج؟ "الزكاة" توضح

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن شروط السفر بالمركبة إلى خارج المملكة، موضحة هل يمنع التأمين عليها السفر إلى الخارج؟ اضافة اعلان





السفر بالمركبة إلى دول الخليج



وعليكم السلام

عزيزي طلال، يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول حين عبور المنفذ الجمركي، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة — اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) February 5, 2024

تنبيه من المرور للراغبين في السفر بمركباتهم







6 نصائح لفحص المركبات قبل السفر



تفويض خارجي لقيادة المركبة







الاستعلام عن تأمين المركبة

