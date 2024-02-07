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عاجل.. هل عدم تأمين المركبة يمنع السفر بها إلى دول الخليج؟ "الزكاة" توضح

السفر إلى دول الخليج
السفر إلى دول الخليج بالمركبة
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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن شروط السفر بالمركبة إلى خارج المملكة، موضحة هل يمنع التأمين عليها السفر إلى الخارج؟اضافة اعلان

السفر بالمركبة إلى دول الخليج

وقالت "الزكاة" عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" إنه " يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول حين عبور المنفذ الجمركي".
مضيفة أنه لا بد من توافر شرطين، وهما: "أن يكون قائد المركبة هو مالكها، أو وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة".
وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أن انتهاء تأمين المركبة لا يمنع من السفر.
جاء ذلك إجابة على سؤال أحد المواطنين، يقول فيه: "هل عدم تأمين المركبة يمنع السفر بها إلى دول الخليج؟".

تنبيه من المرور للراغبين في السفر بمركباتهم


أكدت الإدارة العامة للمرور أنه على الراغبين في السفر بمركباتهم التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد وجهة الرحلة، وفحص المركبة ومصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.
ودعت المسافرين إلى فحص الإطار الاحتياطي ووجود أدوات تغيير - عند الضرورة - وأخذ قسط من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثناءها.
إضافة إلى أهمية حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة وخرائط الطرق لاستخدام البدائل في الحالات الطارئة.

6 نصائح لفحص المركبات قبل السفر

نصحت الإدارة العامة للمرور، الراغبين في السفر بمركباتهم، لقضاء إجازة أو لغرض آخر، بضرورة الحرص على فحص المركبات قبل تحركها للسفر.
ووجهت "المرور" 6 نصائح للراغبين في السفر وهي:
1 - فحص السوائل وتغيير اللازم.
2- فحص المكابح.
3- فحص الأنوار.
4- فحص الإطارات والتأكد من وجود الإطار الاحتياطي.
5- وجود أدوات السلامة وصلاحيتها.
6- الحصول على راحة كافية قبل السفر وأثناءه

تفويض خارجي لقيادة المركبة


وتتيح الإدارة العامة للمرور إجراء تفويض خارجي للآخرين لقيادة المركبة، وهو ما يتيح له السفر خارج المملكة بالسيارة، من خلال خطوات إصدار تفويض السيارة، كما يلي:
- الدخول على منصة أبشر (من هنا).
- الذهاب إلى التفاويض.. تفاويض مركبات.
- اختيار إضافة مستخدم لمركبة.
- اختيار إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة).
- اختيار المركبة المراد التفويض عليها.
- إدخال بيانات المفوض له.

الاستعلام عن تأمين المركبة

وتتيح منصة أبشر خدمة الاستعلام عن تأمين المركبات، وتتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات، من خلال الخطوات الآتية:
- دخول منصة أبشر (من هنا).
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- اختيار استعلامات المركبات.
- اختيار صلاحية التأمين على المركبات.

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