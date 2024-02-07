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بلغ عددها 140 ألف مبنى

عاجل.. 5 آلاف ريال غرامة عدم التقديم على "شهادة امتثال المباني"

شهادة امتثال
دليل إجراءات شهادة امتثال المباني
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كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية للتراخيص والامتثال، محمد الملحم، عن بدء تطبيق إصدار شهادة امتثال المباني إلزاميًا اعتبارًا من 16 فبراير الجاري.اضافة اعلان

التقديم على شهادة امتثال المباني 

وقال الملحم لبرنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": "في حال عدم التقديم على شهادة امتثال المباني حتى تاريخ 16 من فبراير الجاري من مالك المبنى، أو الحاصل على حق انتفاع، أو المستأجر، سيتم تطبيق العقوبة حسب جدول الجزاءات والغرامات".
وأوضح أنه "في جدول الجزاءات والغرامات يوجد مهلة إضافية 30 يومًا قبل تطبيق الغرامة، والغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال، وفي بعض مناطق المملكة تصل إلى ألف ريال، وفي حال استمرارية المالك في عدم إصدار شهادة امتثال المباني يتم تكرارها كل أسبوعين".

140 ألف مبنى

وأشار إلى أنه تم حصر المباني المستهدفة لتطبيق "شهادة امتثال المباني"، وبلغ عددها 140 ألف مبنى، يشكلون 2 في المئة من المباني في المدن المستهدفة لتطبيق شهادة امتثال.
ولفت إلى أنه تم إشعار الجميع، حيث تم التواصل مع أكثر من 51 في المئة عن طريق الرسائل الإلكترونية والإشعارات الرقمية وغيرها، أما النسبة المتبقية فقد تم وضع إخطار على المباني نفسها. 

دليل إجراءات شهادة امتثال المباني

وتُمنح شهادة امتثال المباني للمبنى المطبق للمعايير والاشتراطات ولمدة 3 سنوات مجانًا، وخلال مدة التصحيح لن يكون هناك أي رسوم خلال المدة التصحيحية.
ويستطيع أي مواطن التقديم للحصول عليها عن طريق تطبيق بلدي أو أحد المكاتب الهندسية المعتمدة، وتُمنح لملاك المباني الجديدة والقائمة على الشوارع التجارية.
ويتضمن دليل إجراءات "شهادة امتثال المباني" 19 مخالفة يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة، أبرزها؛ 
عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجاني للأشخاص ذوي الإعاقة
ووجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري
تعديل استخدام المواقف المعتمدة في قبو المبنى وفق الترخيص الصادر له من الأمانة أو البلدية
تغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص
وجود حواجز مشوهة على سور الارتداد أو السطح، وعدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية
وجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع التجاري 
وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري
وجود تشققات أو تلف دهانات أو صدأ على المواد المعدنية بإجمالي مساحة تزيد على متر مربع، أو وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة أو مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية.
وضع المداخن على واجهة المبنى، أو أن يتجاوز ارتفاعها عن البناء أكثر من (2) متر، وعدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحلات للاشتراطات البلدية
وجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى
وجود لوحات إعلانية لمحلات تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية، أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.
ويسري نطاق تطبيق اشتراطات "شهادة امتثال المباني" على المباني القائمة، أما الحديثة فيتم إصدارها تلقائيًا بعد صدور شهادة الإشغال.

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