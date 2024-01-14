أخبار السعودية.. أمطار وصواعق رعدية على هذه المناطق ووظائف في "أرامكو" بعدة مدن

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تحذير من أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة والرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من أمطار مصحوبة برياح قوية وصواعق رعدية على عدد من مناطق المملكة.
"مدني الدمام" يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، عن مباشرة إدارة مدني الدمام لحريق شبّ في حاويات بميناء الملك عبد العزيز.
منصة مدرستي.. خطوات ورابط تحديث كلمة المرور للطلاب
تعد منصة "مدرستي" من أهم منصات التعليم عن بعد في المملكة، كما أنها تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لكافة المراحل التعليمية.
هل يؤثر تسجيل الزوجة في التأمينات على أهلية الزوج بحساب المواطن؟
قال حساب المواطن، إن تسجيل الزوجة في التأمينات الاجتماعية لا يؤثر على أهلية الزوج.
قرار مهم لـ الموارد البشرية بشأن المنشآت المتعاقدة مع الحراسات الأمنية
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال منصة أجير، مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.
جهز أوراقك.. "أرامكو" تطلب هذا التخصص للعمل بعدة مدن بالمملكة
أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، اليوم الأحد، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:
تعرف على سعر الكيلو.. إقبال كبير على سوق الفقع بطريف
يشهد سوق الفقع "الكمأ" بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، خلال هذه الفترة إقبالاً من المواطنين والمقيمين لشرائه مع ظهور أول بوادر موسمه.
"مكافحة التستر" تُلغي 650 ألف رخصة بلدية لهذا السبب
نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر، 85 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت، استنادًا على دلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، وتخصيص دائرة لمكافحة التستر التجاري ضمن المحاكم الجزائية للنظر في قضايا التستر.
69.5 % من العاملين بالتعدين والمحاجر في المملكة من المواطنين
بلغ عدد الموظفين العاملين في الأنشطة الاقتصادية للتعدين واستغلال المحاجر بنهاية الربع الثالث من 2023، من المشتركين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية نحو 160.8 ألف موظف، حيث استحوذ المواطنون على 69.5 في المائة من إجمالي الوظائف.