عاجل.. الخميس أم الأحد؟.. حساب المواطن يحسم موعد صرف دفعة فبراير

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حسم حساب المواطن الجدل المثار بشأن موعد إيداع الدفعة 75 لشهر فبراير في حسابات المستفيدين.

جاء ذلك ردًا على العديد من التساؤلات التي طرحها كثير من المتابعين عبر حساب البرنامج في منصة "إكس" حول ما إذا كان سيتم إيداعها غدًا الخميس أم الأحد المقبل؟ اضافة اعلان





موعد إيداع الدفعة 75 من حساب المواطن



يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة 75 يوم الأحد بتاريخ "11 فبراير" ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 6, 2024

خطوات الاستعلام عن الإيداع



خطوات الاستعلام عن الإيداع برقم الهوية



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

