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عاجل.. الخميس أم الأحد؟.. حساب المواطن يحسم موعد صرف دفعة فبراير

حساب المواطن
حساب المواطن يصرف الأحد
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حسم حساب المواطن الجدل المثار بشأن موعد إيداع الدفعة 75 لشهر فبراير في حسابات المستفيدين.
جاء ذلك ردًا على العديد من التساؤلات التي طرحها كثير من المتابعين عبر حساب البرنامج في منصة "إكس" حول ما إذا كان سيتم إيداعها غدًا الخميس أم الأحد المقبل؟ اضافة اعلان

موعد إيداع الدفعة 75 من حساب المواطن

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".
وأضاف: "وسيتم صرف الدعم للدفعة 75 يوم الأحد بتاريخ "11 فبراير".


خطوات الاستعلام عن الإيداع

ويمكن الاستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن، من خلال اتباع الخطوات التالية:
زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن ( من هنا).
تسجيل الدخول باسم المستخدم والرمز السري.
كتابة كلمة التحقق المرئي.
ادخل إلى قائمة دراسة الأهلية.
اختر دراسة الأهلية، وستظهر أمامك نتائج الأهلية.
الاستعلام عن الدفعة الجديدة.
اضغط على موافق.

خطوات الاستعلام عن الإيداع برقم الهوية

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن الإيداع برقم الهوية:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة حساب المواطن ( من هنا).
يكتب المستفيد الاسم ورقم الهوية.
يختار نتائج الدورة 74.
سيتم تحويله للنتائج الخاصة به، ومن خلالها سيحصل على الدعم.


حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:


فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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