الصحة تحدد المسؤول عن نقل جثث الموتى من المستشفيات

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أكدت وزارة الصحة على أن مسؤولية إرسال جثث الموتى من المستشفيات التي لا يتوفر بها ثلاجة موتى، أو تعثر وجود أماكن شاغرة بثلاجة الموتى، أو لتعطلها..

وتابعت، أن هذه المسؤولية تقع على مدير المنشأة أو من ينوب عنه للتنسيق مع المستشفى، أو مركز الطب الشرعي الذي يتوافر به أماكن شاغرة للحفظ، وفقًا لـ "الوطن". اضافة اعلان





مدير المنشأة الصحية مسؤول عن نقل الجثث



دليل عمل أقسام شؤون الوفيات بالمستشفيات



مستودع لحفظ الأحراز والمتعلقات الشخصية للمتوفين



الوفيات التي تقع على مسؤولية النقل



عدم نقل جثث الحوادث الجنائية إلا بعد معاينتها



وكلفت الوزارة مدير المنشأة بالتنسيق مع عمليات الأمانة بالمحافظة لنقل الجثمان، موضحًا سبب النقل مع إرفاق صورة من التقرير المبدئي للوفاة وتبليغ الوفاة، الصادرين من الطبيب المسؤول بالمنشأة.ويهدف نقل الجثة إلى المستشفى أو المركز الصحي إلى إجراء الفحص الطبي الظاهري لإثبات الوفاة وسببها المباشر، وكتابة التقرير الطبي وإصدار تبليغ الوفاة، أو الحفظ في ثلاجة الموتى بالمستشفى.واعتمدت وزارة الصحة دليلًا للعمل بأقسام شئون الوفيات بالمستشفيات ومراكز الطب الشرعي، أكدت فيه عدم إدخال أي متوفى خارج المستشفى إلى الثلاجة بدون مذكرة رسمية من الجهة الأمنية.واشترطت أن يكون بها اسم المتوفى، وتاريخ وساعة الوفاة، وظروف وملابسات الوفاة، وعما إذا كان هناك تاريخ مرضي أو دعوى معينة من أهلية المتوفى، أو اشتباه لدى الشرطة.وألزمت الصحة مأمور الوفيات بطلب مذكرة الشرطة بظروف الوفاة، وعرضها على الطبيب للاطلاع عليها، ومن ثم يقوم الطبيب المسؤول بفحص الجثة ظاهريًا، وإصدار التقرير المبدئي للوفاة.وطالبت بإنشاء مستودع لحفظ الأحراز والمتعلقات الشخصية والملابس الخاصة بالمتوفين، وخاصة الجثث المجهولة، وكذلك الأغطية المصاحبة لحالات اللقطاء لتسهيل التعرف عليها من قبل الجهات المختصة.وأضافت الصحة أن الوفيات التي تقع في نطاق الجهات التي بها بلديات تكون مسؤولية النقل على البلدية بواسطة سيارات نقل الموتى بالأمانة.وتقع مسؤولية الوفيات التي تحدث على الطرق التي لا توجد بها بلديات تكون مسؤولية النقل على فرق النقل غير الإسعافي بهيئة الهلال الأحمر، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية المباشرة.وأوضحت أنه لا تنقل جثث الحوادث الجنائية أو المشتبهة خلاف الحوادث العرضية مثل الوفيات المرورية، إلا بعد معاينتها من الجهة الأمنية التابعة لها، والتي ستشرف على عملية النقل.وشددت الصحة على أنه عند وصول حالة وفاة خارجية إلى المستشفى، تعرض على طبيب الإسعاف، ويدون ملاحظاته، ويثبت بدفتر الإسعاف الاسم ثلاثيًا، والجهة المرسلة، ورقم المذكرة المرسلة بها.