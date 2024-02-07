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طبيب: اكتشاف هذه البقعة على جلدك "يمكن أن يُنقذ حياتك"

سرطان الجلد
البقع البنية قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان
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يعد سرطان الجلد أحد أكثر أشكال المرض شيوعًا على مستوى العالم، حيث تبلغ منظمة الصحة العالمية عن ما يصل إلى ثلاثة ملايين حالة كل عام. اضافة اعلان
ويُخشى أن ترتفع هذه الأرقام إذا استمر استنزاف طبقة الأوزون، مما يؤدي إلى مزيد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

أنواع سرطان الجلد

وهناك نوعان رئيسان من سرطان الجلد: الورم الميلانيني والورم غير الميلانيني. 
يعد سرطان الجلد الميلانيني أقل شيوعًا بكثير من سرطان الجلد غير الميلانيني، ولكنه أكثر خطورة لأنه يمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.
ويتطور في الخلايا التي تنتج الميلانين - الصبغة التي تعطي البشرة لونها وتساعد على الحماية من حروق الشمس. 
ويعد ظهور شامة على الجلد هي إحدى العلامات الشائعة لهذا النوع من سرطان الجلد، ويمكن لأية تغيرات في مظهرها أن تكون أيضًا من الأعراض، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

البقعة البنية على الجلد

وقال طبيب الأمراض الجلدية، الدكتور جون زاد في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك": "إن التعرف على هذه البقعة البنية على جلدك يمكن أن ينقذ حياتك".
ونصح الدكتور زاد بفحص البشرة بالكامل من قبل طبيب أمراض جلدية مرة واحدة في السنة، على أن يقوم أطباء الجلد بإلقاء نظرة على الجسم بالكامل والبحث عن الشامات التي يشتبه أن تكون لها علاقة بسرطان الجلد.

5 خطوات بشأن بقع وشامات الجلد 

وكشف عن خمس خطوات بسيطة للتحقق مما إذا كانت البقعة أو الشامة تثير القلق من عدمه، وهي:

عدم التماثل

إذا كانت البقعة أو الشامة غير متماثلة، فقد يكون ذلك مدعاة للقلق.
قال الدكتور زاد: "أي شامة إذا قمت بقطعها إلى النصف، فإن الجانبين مختلفان، مثل تلك الموجودة هنا حيث لا تصطف بشكل مثالي، فهذه علامة مثيرة للقلق".

الحدود المتعرجة

يمكن أن تكون البقعة ذات الحدود المتعرجة سرطانية. قال الطبيب: "لذا فإن الحدود ليست سلسة تمامًا. في دائرة، إنها خشنة قليلاً وهذه علامة مثيرة للقلق".

اللون

أي ألوان غير عادية يجب أن تدق أجراس الإنذار.
قال الدكتور زاد: "إنه ليس مجرد لون موحد مثل اللون البني الفاتح. هناك ألوان متعددة: الأزرق، والوردي، والأسود، والبني - وهذا مثير للقلق".

قطر الدائرة

وقال الدكتور زاد: "إذا كانت الشامة أكبر من ممحاة قلم الرصاص فهذا أمر مقلق".

التطور

ووفقا للدكتور زاد، فهذه هي "النقطة الأكثر أهمية": "هل تتطور، هل تتغير؟"، "لذلك، عندما تنظر إلى الشامات الموجودة على جسمك، إذا كان أي منها يتغير، أو يكبر، أو يسبب الحكة، أو يتغير لونه، فهذه هي الشامات التي تحتاج إلى إخبار طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك بها".
وأضاف: “لتلخيص ذلك، يجب على الجميع إجراء فحص لجلد الجسم بالكامل مرة واحدة على الأقل سنويًا من قبل طبيب الأمراض الجلدية".

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