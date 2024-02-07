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لا يفوتك فيديو "الخثلان".. اجعل من يومك نصيبًا لهذه العبادة المنجية بالدنيا والآخرة

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن قيمة الحرص على عبادة الاستغفار بالدنيا والآخرة.اضافة اعلان

اجعل من يومك نصيبًا للاستغفار واحرص على كثرته

وتحت عنوان " اجعل من يومك نصيبًا للاستغفار واحرص على كثرته"، أوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الاستغفار سبعين مرة فأكثر له شأن عظيم.
وأشار إلى عظيم فضل كثرة الاستغفار، وأن المسلم ينبغي له أن يستغفر كثيرًا، مبينًا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يُعد له في المجلس الواحد قول: "رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور"، 100 مرة.

أشهر صيغ الاستغفار

وبين أن أشهر صيغ الاستغفار هي "أستغفر الله وأتوب إليه"، مع صيغ أخرى كثيرة منها، "أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه"، "رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور".

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