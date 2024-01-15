الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

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أخبار السعودية.. التضخم بالمملكة وطريقة سداد الدفعات الإيجارية للعقود السابقة

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

الإحصاء: 1.5% معدل التضخم السنوي بالمملكة في ديسمبر
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 1.5% خلال شهر ديسمبر 2023م، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر 2022م، وهو أقل من الشهر السابق (نوفمبر 2023م)، على أساس سنوي حيث سجل 1.7%. 

إضافة حالات للسماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين بأثر رجعي
طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروعًا يهدف لإصدار حالات إضافية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة.

تنبيه حول سداد الإيجار للعقود السابقة على قرار السداد الإلكتروني
أتاحت منصة "إيجار"، آليتين لسداد الإيجار لأصحاب العقود السارية قبل تطبيق القرار بحصر سداد الدفعات الإيجارية عبر القنوات الرقمية المحددة، اعتبارًا من اليوم الاثنين.

خبير طقس يحدد أفضل مكان لقضاء نزهتك في البر بفصل الشتاء
قال خبير الطقس وأستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبد الله المسند، إن بعض المتنزهين يعمدون إلى الأرض المنخفضة في فصل الشتاء، اعتقادًا منهم بأنها أدفأ من المرتفعة.

ذروة البرد.. خبير طقس يوضح أبرز التغيرات المناخية لحالة "الشبط"
توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أبرز التغيرات المناخية لحالة "الشبط" التي تبدأ اليوم الاثنين 15 من يناير ومدتها 26 يومًا.

تُوفّر 100 ألف وظيفة.. تفاصيل خطة وزارة البيئة والمياه والزراعة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن خطتها لتطوير قطاع النفايات بالمملكة، والتي تتضمن إعادة تدوير تصل إلى 95%، بما يسهم في الناتج المحلي بـنحو 120 مليار ريال،

"دليل التعليم": 3 مراحل لتنفيذ خطة الدعم والمساندة في المدارس
أنهت كل الإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة، تطبيق هيكلة الإدارات الجديدة، بعد صدور قرارات تكليفات لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات في الإدارات التعليمية وفقًا للدليل التنظيمي الجديد.

لماذا طرحت المملكة منتجات الإقامة المميزة؟
أكد الكاتب خالد بن على المطرفي، على أن الأهداف الإستراتيجية للإقامة المميزة تفوق العوائد المالية، من خلال الاستثمار في الإنسان، واستقطاب العقول، ونقل المعرفة والخبرات، وجذب الاستثمارات.

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"دليل التعليم": 3 مراحل لتنفيذ خطة الدعم والمساندة في المدارس

توقعات "الأرصاد": ضباب على مكة وسماء غائمة بمعظم مناطق المملكة

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