كيف تقوم بجولة في البيت الأبيض دون مغادرة منزلك؟

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أطلق البيت الأبيض بالتعاون مع خرائط Google وGoogle Arts & Culture جولة افتراضية في المقر الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، ما يسمح للمستخدمين "بزيارة" المبنى الشهير من منازلهم. اضافة اعلان





فتح أبواب البيت الأبيض



السكرتير الاجتماعي للبيت الأبيض





محتوى مركز كبار الزوار





البداية من مدخل الجناح الشرقي



قالت إليزابيث ألكسندر، مديرة الاتصالات بالسيدة الأولى جيل بايدن: "منذ اليوم الأول لهذه الإدارة، عملت السيدة الأولى على فتح أبواب البيت الأبيض على نطاق أوسع.وإتاحة بيت الشعب باستخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لأكبر عدد ممكن من الناس، فلا يستطيع الجميع القيام بالرحلة إلى واشنطن العاصمة للقيام بجولة في البيت الأبيض.وللقيام بالجولة باللغة الإنجليزية، فإنها تتضمن تعليقات صوتية للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الترجمة الإسبانية.ويتم سرد التعليقات من قبل السكرتير الاجتماعي للبيت الأبيض كارلوس إليزوندو، حيث تحكي وجهات نظر متعددة ومعلومات تاريخية عن كل غرفة من الغرف.وقال البيت الأبيض في بيان:"الفيديو الافتتاحي للجولة الافتراضية للرئيس والسيدة الأولى هو نفس الفيديو الذي يتم تشغيله في مركز زوار البيت الأبيض.ويحصل أولئك الذين يأتون للجولة الافتراضية على نفس التجربة والرسالة والمعلومات التي يحصل عليها أولئك الذين يأتون شخصيًا".تستخدم الجولة الافتراضية تقنية Google Street View التي تم استخدامها لالتقاط الصور، تبدأ الجولة عند مدخل الجناح الشرقي ويتم اصطحاب المشاهدين عبر جميع الغرف الموجودة كأنهم في جولة عامة.وتشمل الجولة المكتبة وغرفة الصين والغرف الخضراء والزرقاء والحمراء والغرفة الشرقية وغرفة الطعام الرسمية.