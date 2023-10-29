عاجل.. للطلاب وأولياء الأمور.. كيفية التواصل مع المعلمين عبر منصة مدرستي

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عادة ما تتجه الأنظار إلى منصة مدرستي عند تعذر الدراسة الحضورية لأي سبب من الأسباب، كما يحدث من وقت لآخر لأسباب تتعلق بظروف الطقس وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب. اضافة اعلان

وبذلك أصبحت المنصة هي الواجهة الرسمية المعتمدة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.





التواصل مع المعلمين



متى ظهرت منصة مدرستي؟



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

