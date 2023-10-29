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"الخثلان" يوضح حكم الجمع بين الصلوات بسبب المطر (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم جمع الصلوات بسبب هطول الأمطار.
وأوضح في مقطع فيديو تشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه يجوز الجمع في الصلاة حال سقوط المطر، وذلك بشرطين: اضافة اعلان
1 - يبل الثياب: وتوجد معه مشقة.
وبينت أن ذلك يعني أن المطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة، أي يجوز الجمع عند نزول المطر الذي اجتمع فيه هذان الوصفان، الأول: أنه يبل الثياب.
2 – مطر يوجد معه مشقة:
وأضاف أن المشقة هي المشقة غير المعتادة، التي لا تكون لأجل نزول المطر، أما إذا لم توجد مشقة فلا يجوز الجمع لأجل المطر.

المشقة التي تلحق الناس

وأكد أنه لابد من وجود المشقة غير المعتادة عند نزول المطر، أما إذا لم توجد مشقة من بلل للثياب، فلا يجوز الجمع لأجل المطر.
وأشار إلى ضرورة التفريق بين حال الناس اليوم وحال الناس فيما سبق؛ فإن الناس فيما سبق كانت المساجد مبنيةً من الطين ومسقوفةً بالأخشاب وجريد النخل، ومفروشةً بالحصباء أو بالحُصُر البسيطة، وليس هناك كهرباء، وكانت الطرق طينية، من تراب، وإذا أتى المطر أصبحت طينًا، وتختلط بها أرواث الحيوانات، فكان إذا نزل مطرٌ لحق الناس حرج عظيم في الذهاب إلى المسجد.

 اختلاف أحوال  الناس حال نزول المطر

ونوه إلى أنه في وقتنا الحاضر، فقد اختلف الحال اختلافًا كثيرًا، فالمساجد كما ترون أصبحت مبنية بالبناء المسلح ومفروشةً بأفخر أنواع السجاد مع الكهرباء والمكيفات، والشوارع مسفلتة، وفي بعض الأحيان لا يلحق الناس أدنى درجات الحرج غير المعتاد عند نزول المطر، بل بالعكس خاصةً في الصيف، إذا نزل المطر ربما تحسن الأمر، تلطف الجو، وخرج الناس يتفسحون، فلا تُوجد أدنى درجات الحرج.
وخلص الخثلان إلى أنه ليس إذن كل مطرٍ يُجمع لأجله، وإنما لابد أن يكون مطرًا يحصل بترك الجمع معه مشقة".

ضبط الحرج والمشقة

ولفت إلى أنه يتم ضبط مسألة الحرج والمشقة، بالنظر في حال دنيا الناس، عند تأثر الناس بهذا المطر ولزم كثير منهم منازلهم بسبب المطر، وتوقفت الحركة التجارية وكان الحرج والمشقة كبيران، فهنا يجوز الجمع.
أما إذا كانت دنيا الناس تسير على ما هي عليه قبل نزول المطر، ولم يتغير منها شيء، وشك إمام المسجد سيجمع أو لا يجمع بسبب المطر فالأصل عدم الجمع.


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