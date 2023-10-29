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من بينها النفط.. كيف تؤثر الحرب في غزة على الاقتصاد العالمي؟

مخاطر حرب غزة
مخاطر الحرب في غزة على الاقتصاد العالمي
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يترقب المستثمرون في مطلع هذا الأسبوع أي علامات على احتمال تصاعد الحرب في قطاع غزة بفلسطين.
وهي حرب قد تزيد من اضطراب الأسواق التي تتوقع بالفعل أسبوعًا مزدحمًا يصدر فيه بيان من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية ونتائج شركة أبل.اضافة اعلان

قلق عالمي جراء الحرب في غزة

وكثفت القوات البرية وسلاح الجو في دولة الاحتلال العمليات في قطاع غزة خلال اليومين السابقين، مما أدى إلى تزايد مخاوف المستثمرين من اتساع رقعة الصراع.
وأرسلت الولايات المتحدة مزيدًا من العتاد العسكري إلى الشرق الأوسط، في الوقت نفسه الذي تهاجم فيه دولة الاحتلال أهدافًا في غزة.
وقال راندي فريدريك المدير الإداري لقسم التداول والمشتقات لدى شركة تشارلز شواب، "الموقف في إسرائيل.. يسبب الكثير من القلق".

ارتفاع أسعار النفط والذهب

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.9 بالمئة إلى 90.48 دولار الجمعة الماضية عند التسوية بفضل مخاوف من تعطيل الصراع إمدادات النفط الخام.
وقفز الذهب، الذي يعد ملاذًا آمنًا للمستثمرين القلقين، في المعاملات الفورية إلى أكثر من ألفي دولار لأول مرة منذ منتصف مايو الماضي.
وقال محللون لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة يوم الجمعة إن استجابة سوق النفط للصراع "ضعيفة" حتى الآن.
وكتبوا "ومع ذلك، فإن أي إشارة إلى أن الدول الأخرى في المنطقة ستصبح أكثر انخراطًا في الصراع ستتسبب في ارتفاع أسعار النفط ارتفاعًا حادًا".

سندات الخزانة

وقال بيتر كارديلو كبير اقتصاديي السوق لدى سبارتان كابيتال للأوراق المالية إنه إذا تسبب تصعيد الصراع في زيادة إنفاق الولايات المتحدة المرتبط بالحرب والذي يوسّع العجز، فستتخطى عوائد سندات الخزانة أعلى مستوياتها منذ 16 عامًا التي سجلتها بالفعل.
ويتوقع بعض المستثمرين أيضًا أن يتسبب اتساع رقعة الصراع في شراء سندات الخزانة لتكون ملاذًا آمنًا. وقد يؤدي هذا لكبح الارتفاع في عوائد السندات، التي تتحرك في الاتجاه المعاكس للأسعار، وقد يخفف هذا بدوره الضغوط على الأسهم والأصول الأخرى.

هبوط مؤشر ستاندرد آند بورز

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500، أكثر من 10% منذ أواخر يوليو حينما سجل أعلى مستوياته في 2023، لكن المؤشر مرتفع أكثر من 7% منذ بداية العام.

السياسة النقدية

وقالت يو.بي.إس لإدارة الثروات العالمية في مذكرة يوم الجمعة "حتى الآن، لم تؤد سندات الحكومة الأمريكية وظيفتها المعتادة كملاذ آمن".
وأضافت "لكن تصعيد الصراع سيحول الانتباه على الأرجح بعيدًا عن مخاوف السياسة النقدية ويعزز الطلب على سندات الخزانة بوصفها ملاذًا آمنًا".
ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الأمريكي أحدث بيان له حول السياسة النقدية يوم الأربعاء، بينما من المنتظر أن تسلط نتائج "أبل" الفصلية الضوء على أسبوع مزدحم آخر من تقارير الشركات.

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