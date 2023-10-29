عاجل.. بالتفاصيل.. تعليق الدراسة حضوريًا اليوم في هذه المناطق

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علّقت الإدارات التعليمية في العديد من مناطق ومحافظات المملكة، الدراسة حضوريًا اليوم الأحد، وجعلها عن بعد، عبر منصة "مدرستي"، على خلفية تحذير المركز الوطني للأرصاد. اضافة اعلان





مدارس مكة المكرمة



مدارس جدة



مدارس القريات



مدارس الطائف



جامعة الطائف



مدارس الباحة



مدارس العلا



مدارس المدينة المنورة



وأعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، تحويل الدراسة اليوم الأحد عن بعد عبر منصة مدرستي، في مدارس مكة المكرمة، الجموم، بحرة، الكامل.وأوضحت في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن ذلك جاء "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع".وأعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة، تحويل الدراسة اليوم لتكون (عن بُعد) عبر "منصة مدرستي"، في مدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.وأعلنت إدارة تعليم القريات تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد بمدارس المحافظة ، على أن يكون الدوام عن بُعد عبر منصة “مدرستي“.وأفاد المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم القريات، علي العطشان، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وما أقرته لجنة تعليق الدراسة وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاحد الموافق ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ هـ".وتابع : سيكون الدوام اليوم عن بُعد عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.وأعلنت إدارة التعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً, واستمرارها عبر منصة مدرستي.كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عبر منظومة "البلاك بورد".وأوضحت أن التعليق جاء بناءً على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة, وعلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية, وذلك حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والمدارس ومكاتب التعليم.وعلّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة الدراسة اليوم الأحد، في جميع مدارس محافظات ومراكز المنطقة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.وأوضحت الإدارة أن القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة اليوم، وحرصاً على سلامة الجميع؛ ليصبح الدوام -عن بعد- عبر منصة مدرستي للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.وقررت إدارة تعليم محافظة العلا، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، في مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.وأشارت إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب.أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، أنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد اليوم الأحد.وأوضحت، أن "الدارسة ستكون عبر منصة مدرستي بجميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة ومكاتبها الداخلية، والمكاتب الخارجية (بدر -خيبر -وادي الفرع)".