عاجل.. الموارد البشرية تطلق خدمة "حماية الأجور" لرواتب العمالة المنزلية

استمرارًا لمبادراتها في تطوير قطاع العمالة المنزلية، وضمان حقوق كلٍّ من صاحب العمل والعامل المنزلي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة "حماية الأجور" لرواتب العمالة المنزليَّة.
تهدف الخدمة إلى ضمان الشَّفافيَّة في عمليَّة دفع الرَّواتب وتسهيلها؛ من خلال استخدام المحافظ الرَّقميَّة، والبنوك المعتمدة عبر منصَّة "مساند". هذه الخدمة تُعزِّز من الأمان والموثوقيَّة في نقل الأجور، ممَّا يحفظ حقوق الأطراف التَّعاقديَّة.
موعد تطبيق خدمة "حماية الأجور" لرواتب العمالة المنزليةيبدأ تطبيق الخدمة اعتبارًا من 1 يوليو 2024م على العمالة المنزليَّة القادمة بموجب عقود جديدة، أمَّا العقود الحاليَّة فسوف يتمُّ التَّطبيق عليها بشكلٍ تدريجيٍّ على مراحل حسب عدد العمالة المنزليَّة لدى كلّ صاحب عمل.
وتطبق الخدمة على أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عُمَّال منزليين، اعتبارًا من 1 يناير 2025م.
أمَّا أصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عُمَّال فأكثر فستطبق عليهم في 1 يوليو 2025م، في حين أنَّ من لديهم عاملان فأكثر ستطبَّق الخدمة عليهم في 1 أكتوبر 2025م،
ومن المقرَّر أن تشمل الخدمة جميع العمالة المنزليَّة بحلول 1 يناير 2026م.
علمًا أنَّ هذه الخدمة متاحة عبر منصَّة "مساند" منذ 1 إبريل 2022م، وقد لاقت تفاعلًا إيجابيًّا واسعًا من العملاء، وأطراف العلاقة التَّعاقديَّة.
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تطلق خدمة "حماية الأجور" لرواتب العمالة المنزلية عبر منصة #مساند.— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) May 13, 2024
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