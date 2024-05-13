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عاجل.. الموارد البشرية تطلق خدمة "حماية الأجور" لرواتب العمالة المنزلية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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استمرارًا لمبادراتها في تطوير قطاع العمالة المنزلية، وضمان حقوق كلٍّ من صاحب العمل والعامل المنزلي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة "حماية الأجور" لرواتب العمالة المنزليَّة.اضافة اعلان
تهدف الخدمة إلى ضمان الشَّفافيَّة في عمليَّة دفع الرَّواتب وتسهيلها؛ من خلال استخدام المحافظ الرَّقميَّة، والبنوك المعتمدة عبر منصَّة "مساند". هذه الخدمة تُعزِّز من الأمان والموثوقيَّة في نقل الأجور، ممَّا يحفظ حقوق الأطراف التَّعاقديَّة.

موعد تطبيق خدمة "حماية الأجور" لرواتب العمالة المنزلية

يبدأ تطبيق الخدمة اعتبارًا من 1 يوليو 2024م على العمالة المنزليَّة القادمة بموجب عقود جديدة، أمَّا العقود الحاليَّة فسوف يتمُّ التَّطبيق عليها بشكلٍ تدريجيٍّ على مراحل حسب عدد العمالة المنزليَّة لدى كلّ صاحب عمل.
وتطبق الخدمة على أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عُمَّال منزليين، اعتبارًا من 1 يناير 2025م.
أمَّا أصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عُمَّال فأكثر  فستطبق عليهم في 1 يوليو 2025م، في حين أنَّ من لديهم عاملان فأكثر ستطبَّق الخدمة عليهم في 1 أكتوبر 2025م،
ومن المقرَّر أن تشمل الخدمة جميع العمالة المنزليَّة بحلول 1 يناير 2026م.
علمًا أنَّ هذه الخدمة متاحة عبر منصَّة "مساند" منذ 1 إبريل 2022م، وقد لاقت تفاعلًا إيجابيًّا واسعًا من العملاء، وأطراف العلاقة التَّعاقديَّة.

فوائد خدمة "حماية الأجور" لرواتب العمالة المنزلية

الجدير بالذّكر أنَّ خدمة دفع رواتب العمالة المنزليَّة عبر القنوات الرَّسميَّة المحدَّدة تشمل عددًا من الفوائد لصاحب العمل؛ حيث تُعزِّز إثبات الرَّواتب للعمالة المنزليَّة؛ وتُسهِّل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات الخاصَّة بالعامل عند انتهاء العلاقة التَّعاقديَّة أو عند سفره، وكذلك تُؤدّي إلى حماية صاحب العمل والعامل عند نشوب الخلاف لا قدَّر الله. 

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