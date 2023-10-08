أخبار السعودية.. مبادرة الإعفاء من الغرامات وبشرى من حساب المواطن

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
المملكة تعرب عن تعازيها لذوي ضحايا الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان
أعربت وزارة خارجية المملكة، عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.
"الزكاة والضريبة" تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" التي أعلنت الهيئة عن تمديدها في نهاية يوليو الماضي، وتنتهي في 31 من ديسمبر القادم 2023م.
قبل صرف الدفعة 71.. بشرى من حساب المواطن لمن لديه إيقاف خدمات
أكد حساب المواطن، أن إيقاف الخدمات للمستفيدين لا يحرمهم من استحقاق الدعم ما دام الحساب البنكي نشطًا.
سكني يكشف أسباب تعذر الحجز في عدد من المخططات السكنية
كشف برنامج سكني عن أسباب تعذر الحجز في عدد من المخططات السكنية.
استدعاء المئات من مركبات بيجو لخلل فني يتسبب في وقوع حوادث
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء مركبات من نوع بيجو.
46 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
الظاهرة والتأثير.. "المسند" يكشف سر سحب "الماماتوس" تحت المزن الركامي
كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله المسند، عن سر سحب الماماتوس التي تتكون عادة تحت المزن الركامي.
رابط التقديم.. "ريادة" يُعلن عن دورة الفرص الاستثمارية "عن بُعد"
أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" للرجال والنساء عبر منصة زووم.
"رضاكم جنة".. مبادرة اجتماعية تستهدف كبار السن في جازان
أطلقت جمعية رواد العمل التطوعي بجازان، عبر فريق المخلاف التطوعي؛ مبادرة تطوعية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن.