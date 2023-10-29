الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الشؤون الدينية" توضّح سبب عدم إقامة صلاة الخسوف بالحرمين الشريفين

رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
أ أ

 أوضحت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي, أن عدم إقامة صلاة الخسوف في الحرمين الشريفين، يعود إلى تعذر رؤية الخسوف بسبب الغيوم.اضافة اعلان

صلاة الخسوف مرتبطة بالرؤية



وأضافت أنه قد ورد عن النبي ﷺ أن إقامتها مرتبطة بالرؤية، قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الشَّمسَ والقمرَ لا ينكسِفانِ لموتِ أحدٍ منَ النَّاسِ، فإذا رأيتُموهُ فقوموا فصلُّوا» [أخرجه ابن ماجه].
 
وتابعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أنه بناءً عليه فقد نص الفقهاء وأهل العلم على ذلك، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اقرأ أيضا

تعليق الدراسة بجميع مدارس مكة
1:59 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

اليوم.. إدارة تعليم القريات تعلّق الدراسة الحضورية بجميع مدارس المحافظة

قنوات عين قناة عين
11:35 م السبت، 28 أكتوبر 2023

التعليم تنشر جداول الحصص من الأسبوع الـ 11 لكافة المراحل الدراسية

مواقيت الصلاة
11:23 م السبت، 28 أكتوبر 2023

الأحد 14 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

تعليم الطائف
10:32 م السبت، 28 أكتوبر 2023

الباحة والطائف.. قرارات جديدة بتعليق الدراسة الحضورية غدًا

اقرأ أيضا

تعليم عسير: تعليق الدراسة الحضورية غداً

حتى مساء الغد.. تنبيه من الأرصاد على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم

مطار الملك عبدالعزيز يوجه رسالة مهمة لجميع المسافرين

لحظة إنقاذ أحد العالقين في سيول وادي نعمان شرق مكة المكرمة

تعليق الدراسة الحضورية بمحافظة العلا.. غداً

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

خسوف القمر 9:33 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

غدًا بالـ 10 مساءً.. إقامة صلاة الخسوف في المسجد الحرام

تبريد المسجد الحرام .. 5:26 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

تصل إلى 155 ألف طن.. مراقبة دورية لتعزيز كفاءة منظومة تبريد المسجد الحرام

سجاد الحرم 10:55 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

غسل سجاد المسجد الحرام في 5 مراحل

غ86767 8:03 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

"الزهراني": لا خوف من انقطاع الكهرباء عن المسجد الحرام لهذه الأسباب

اقرأ أيضا

تعليم تبوك
8:31 م السبت، 28 أكتوبر 2023

قرار بتعليق الدراسة في مدارس تبوك وتيماء.. غداً

تعليم المدينة
7:52 م السبت، 28 أكتوبر 2023

بعد تحذير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس المدينة المنورة غدًا

تعليم مكة
7:36 م السبت، 28 أكتوبر 2023

تعليم مكة المكرمة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد

سيول وإنقاذ
6:28 م السبت، 28 أكتوبر 2023

لقطات تحبس الأنفاس.. مواطن ينقذ عائلة محتجزة في سيول المخواة باستخدام شيول

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
2:33 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

"الشؤون الدينية" توضّح سبب عدم إقامة صلاة الخسوف بالحرمين الشريفين

مواقيت الصلاة
11:23 م السبت، 28 أكتوبر 2023

الأحد 14 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

Capture
9:08 م السبت، 28 أكتوبر 2023

مطار الملك عبدالعزيز يوجه رسالة مهمة لجميع المسافرين

Capture
8:42 م السبت، 28 أكتوبر 2023

لحظة إنقاذ أحد العالقين في سيول وادي نعمان شرق مكة المكرمة

سيول وإنقاذ
6:28 م السبت، 28 أكتوبر 2023

لقطات تحبس الأنفاس.. مواطن ينقذ عائلة محتجزة في سيول المخواة باستخدام شيول

هطول امطار وضباب
5:33 م السبت، 28 أكتوبر 2023

تحذير عاجل لمستخدمي الطرق في حائل