الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

500 ألف ريال متوسط رواتب الأطباء في المملكة سنويًا

رواتب الاطباء
رواتب الأطباء في المملكة
أ أ

كشف إحصاء حديث، لـ World of Statistic في 2023، منشور على حسابه على منصة  "إكس"، عن  المتوسط السنوي لرواتب الأطباء في مختلف دول العالم.اضافة اعلان


رواتب الأطباء في المملكة السادس عالميًا

وقال إن رواتب الأطباء في المملكة تبلغ 133,320 دولارًا، أي نصف مليون ريال، بما يعادل 41.662 ريالًا شهريا، مما يضعهم في المركز السادس بين 24 دولة حول العالم.


أطباء سويسرا في المركز الأول 

وجاء في المركز الأول من حيث ارتفاع أجور، الأطباء في سويسرا بـ 388,623 دولارا سنويًا، وحلت أمريكا في المركز الثاني بـ 316,000 دولار سنويًا.


المركز الثالث من نصيب أطباء كندا

أما المركز الثالث فكان من نصيب الأطباء في كندا بـ 194,777 دولارًا سنويًا.


ارتفاع رواتب القطاع الخاص

كشف المرصد الوطني للعمل، عن ارتفاع معدل أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة نمو وصلت 45%، من 6.6 آلاف ريال، إلى 9.6 آلاف ريال في العام الجاري 2023.


ارتفاع معدل أجور المواطنين

وبين المرصد، أن ارتفاع معدل أجور المواطنين عائد إلى ما تشهده المملكة من نمو وإصلاحات اقتصادية منذ انطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.
وكذلك نجاح حزم الدعم التي قدمتها الجهات الحكومية لقطاع الأعمال خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى ما يجده القطاع الخاص من دعم وتحفيز للتنافسية، وارتفاع جاذبية وكفاءة سوق العمل السعودي.


ارتفاع عدد الحاصلين على 20 ألف ريال

ووفقًا لتقرير المرصد، فقد ارتفع أعداد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال خلال ذات الفترة بنسبة 139% ليرتفع من 84.7 ألف مواطن، ليصل إلى 202.7 ألف مواطن العام الحالي.


44 ألف مواطن يحصلون على 40 ألف ريال

كما أظهر التقرير، زيادة عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال خلال ذات الفترة، بنسبة 172% ليرتفع من 16 ألف مواطن إلى 44 ألف مواطن في العام الحالي 2023.

اقرأ أيضا

الدكتور سعد الخثلان
8:28 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

"الخثلان" يوضح حكم الجمع بين الصلوات بسبب المطر (فيديو)

محاكم دبي
7:15 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

إلزام ورثة مُدان بالاحتيال بردّ 1.3 مليون درهم لضحية والدهم في دبي!

التوأمان
7:20 م السبت، 28 أكتوبر 2023

تخرجا معاً في بريدة.. توأمان يحفظان القرآن الكريم كاملاً (فيديو)

جمل
2:03 م السبت، 28 أكتوبر 2023

جمل يقتل عسكريًا أمريكيا بدولة خليجية

اقرأ أيضا

أداء صلاة الخسوف اليوم بالحرم المكي.. فهل تجوز صلاتها بالبيت؟

"الخثلان" يكشف عن سُنن نبوية تُتبع عند نزول المطر

لـ 3 ساعات متواصلة.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام

إذا كنت عايز تنجح وتحقق أحلامك..ابتعد عن هذه الـ 10

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

كلمات البحث

اقرأ أيضا

زلزال 21
3:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إقليم كامتشاتكا الروسي والعالم الهولندي يحذر

بندر بليلة
2:12 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام: الصبر على البلاء والابتلاء فيه الرضا والخير والبركة (فيديو)

بندر بليلة
1:37 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام: اللهم احفظ المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين (فيديو)

الفيلة
11:37 ص الجمعة، 27 أكتوبر 2023

كشف اللغز الغامض لنفوق 350 فيلاً مرة واحدة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الرادارات
2:04 م السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. صور الرادارات تحذر من سيول خلال ساعات على 8 مناطق

تعليق الدراسة
8:01 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

عاجل.. بالتفاصيل.. تعليق الدراسة حضوريًا اليوم في هذه المناطق

أمطار المملكة 4
7:31 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

منها الرياض ومكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على معظم المناطق

حب التعلم لدى الطفل
6:30 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

10 طرق لغرس حب التعلم لدى أطفالك منذ الصغر

مخاطر حرب غزة
5:15 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

من بينها النفط.. كيف تؤثر الحرب في غزة على الاقتصاد العالمي؟

رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
2:33 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

"الشؤون الدينية" توضّح سبب عدم إقامة صلاة الخسوف بالحرمين الشريفين