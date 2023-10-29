500 ألف ريال متوسط رواتب الأطباء في المملكة سنويًا

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كشف إحصاء حديث، لـ World of Statistic في 2023، منشور على حسابه على منصة "إكس"، عن المتوسط السنوي لرواتب الأطباء في مختلف دول
العالم.
وقال إن رواتب
الأطباء في المملكة تبلغ 133,320 دولارًا، أي نصف مليون ريال، بما يعادل 41.662
ريالًا شهريا، مما يضعهم في المركز السادس بين 24 دولة حول العالم.
رواتب الأطباء
في المملكة السادس عالميًا
وجاء في المركز
الأول من حيث ارتفاع أجور، الأطباء في سويسرا بـ 388,623 دولارا سنويًا،
وحلت أمريكا في المركز الثاني بـ 316,000 دولار سنويًا.
أطباء سويسرا في
المركز الأول
أما المركز
الثالث فكان من نصيب الأطباء في كندا بـ 194,777 دولارًا سنويًا.
المركز الثالث
من نصيب أطباء كندا
كشف المرصد
الوطني للعمل، عن ارتفاع معدل أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال الخمس
سنوات الماضية بنسبة نمو وصلت 45%، من 6.6 آلاف ريال، إلى 9.6 آلاف ريال في العام
الجاري 2023.
ارتفاع رواتب
القطاع الخاص
وبين المرصد، أن
ارتفاع معدل أجور المواطنين عائد إلى ما تشهده المملكة من نمو وإصلاحات اقتصادية
منذ انطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.
ارتفاع معدل أجور المواطنين
وكذلك نجاح حزم الدعم التي قدمتها الجهات الحكومية لقطاع الأعمال خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى ما يجده القطاع الخاص من دعم وتحفيز للتنافسية، وارتفاع جاذبية وكفاءة سوق العمل السعودي.