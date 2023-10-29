500 ألف ريال متوسط رواتب الأطباء في المملكة سنويًا

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كشف إحصاء حديث، لـ World of Statistic في 2023، منشور على حسابه على منصة "إكس"، عن المتوسط السنوي لرواتب الأطباء في مختلف دول العالم. اضافة اعلان





رواتب الأطباء في المملكة السادس عالميًا





أطباء سويسرا في المركز الأول





المركز الثالث من نصيب أطباء كندا





ارتفاع رواتب القطاع الخاص





ارتفاع معدل أجور المواطنين





ارتفاع عدد الحاصلين على 20 ألف ريال





44 ألف مواطن يحصلون على 40 ألف ريال



وقال إن رواتب الأطباء في المملكة تبلغ 133,320 دولارًا، أي نصف مليون ريال، بما يعادل 41.662 ريالًا شهريا، مما يضعهم في المركز السادس بين 24 دولة حول العالم.وجاء في المركز الأول من حيث ارتفاع أجور، الأطباء في سويسرا بـ 388,623 دولارا سنويًا، وحلت أمريكا في المركز الثاني بـ 316,000 دولار سنويًا.أما المركز الثالث فكان من نصيب الأطباء في كندا بـ 194,777 دولارًا سنويًا.كشف المرصد الوطني للعمل، عن ارتفاع معدل أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة نمو وصلت 45%، من 6.6 آلاف ريال، إلى 9.6 آلاف ريال في العام الجاري 2023.وبين المرصد، أن ارتفاع معدل أجور المواطنين عائد إلى ما تشهده المملكة من نمو وإصلاحات اقتصادية منذ انطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.وكذلك نجاح حزم الدعم التي قدمتها الجهات الحكومية لقطاع الأعمال خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى ما يجده القطاع الخاص من دعم وتحفيز للتنافسية، وارتفاع جاذبية وكفاءة سوق العمل السعودي.ووفقًا لتقرير المرصد، فقد ارتفع أعداد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال خلال ذات الفترة بنسبة 139% ليرتفع من 84.7 ألف مواطن، ليصل إلى 202.7 ألف مواطن العام الحالي.كما أظهر التقرير، زيادة عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال خلال ذات الفترة، بنسبة 172% ليرتفع من 16 ألف مواطن إلى 44 ألف مواطن في العام الحالي 2023.