أصدرت
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، توضيحًا بشأن إعفاء الأجهزة اللوحية وأجهزة
الكمبيوتر من الرسوم الجمركية.
إعفاء
الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية
وردًا
على سؤال أحد المستفيدين، أجاب حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على
منصة "إكس"، أن الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر مُعفاة من الرسوم الجمركية، كما
تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
وفي
وقت سابق، أعلنت الهيئة أنه يمكن معرفة الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع
المستوردة من خلال تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر هذا الرابط (اضغط هنا
).
إلغاء
الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
ودعت
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى
المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات
المالية"، والتي تنتهي في 30 يونيو القادم 2024م.
إعفاء
المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل
وأوضحت
الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع
الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة
الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات
الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة
الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
شروط
الاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات"
وأضافت
أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن
يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، وسـداد كامل أصل دين الضريبة
المتعلق بالإقرارات الضريبية المسـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها،
شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع
الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة،
مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي،
والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.