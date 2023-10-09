10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الحد الأدنى من حساب المواطن وما لا تعرفه عن القطار الهيدروجيني

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بعد التعديلات الأخيرة.. توضيح من حساب المواطن بخصوص الحد الأدنى للفرد من الدعم
أعلن حساب المواطن أنه لم يطرأ أي تغيير فيما يتعلق بالحد الأدنى للفرد من برنامج الدعم.
ما لا تعرفه عن القطار الهيدروجيني.. كيف يعمل وما أهم فوائده؟
مع إعلان وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس، أن التشغيل التجريبي لأول قطار يعمل بالهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط سيبدأ الأسبوع المقبل، برزت العديد من التساؤلات حول هذه النوعية من القطارات وآلية عملها والفائدة من ورائها.
المملكة تتصدر العالم بأقل سن لتقاعد الموظفين
كشفت إحصائية جديدة عن أعمار التقاعد في 45 دولة، بناءً على تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
إصابة 9 معلمات وطالبتين في انقلاب حافلة بجبال فيفا بجازان
أصيبت 9 معلمات وطالبتان، إثر انقلاب الحافلة التي كن يستقلنها في جبال فيفا بمنطقة جازان؛ مما أدى إلى إصابة السائق أيضًا.
منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا نشطة على 8 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة تتهيأ لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
لأول مرة.. نجاح زراعة نخيل متعدد الرؤوس في الأحساء
أعلن مدير مركز النخيل والتمور بالأحساء، التابع للمركز الوطني للنخيل والتمور، الدكتور عبداللطيف الخطيب، عن نجاح الباحثين في المركز، لأول مرة، في إجراء دراسة متخصصة لـ"حمل نخلة" التمر أكثر من "رأس" في واحة الأحساء الزراعية.
وضع مطب صناعي بدون تصريح مخالفة جسيمة.. تعرف على عقوبتها
حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غرامة المطبات الصناعية، وهي وضع مطبات صناعية دون موافقة من الجهات المختصة، بـ 10 آلاف ريال.
مفاجأة.. "الخثلان" يوضح حكم شراء الذهب عن طريق المتاجر الإلكترونية
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم شراء الذهب عن طريق المتاجر الإلكترونية.
حيلة ماكرة لتهريب كمية من "الشبو" المخدر بالكويت
وثق مقطع فيديو محاولة تهريب 2 كلجم من المواد المخدرة "شبو" عبر طرد بريدي في الكويت.
شخير الأطفال.. الأسباب.. الخطورة.. العلاج
الشخير هو صوت أجش أو خشن يحدث عند تدفق الهواء أمام الأنسجة المتراخية بحلقك، مما يؤدي إلى اهتزاز الأنسجة مع تنفسك.