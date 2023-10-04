الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. قرض الـ 150 ألف من سكني وتسجيل الإخوة بالضمان الاجتماعي

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

المملكة تمدد الخفض الطوعي لمليون برميل يوميًا لنهاية 2023
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة ستواصل خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا، والذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2023 وتم تمديده لاحقًا حتى نهاية ديسمبر 2023.

خطوات الحصول على قرض الـ 150 ألف ريال من سكني
كشف برنامج سكني عن خطوات الحصول على قرض بقيمة 150 ألف جنيه.

توضيح مهم بشأن مخالفة تسجيل الإخوة دون والديهم في الضمان الاجتماعي
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي".

الجوازات: لا يحق لمن خرج ولم يعد دخول المملكة إلا بعد 3 سنوات هجرية
أكدت المديرية العامة للجوازات على أن التعليمات تنص على من خرج ولم يعد بمنع من الدخول لمدة ٣ سنوات، وتحسب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة، ويتم الاعتماد على التقويم الهجري.

43 في الأحساء والدمام.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة
تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، أهم الخطوات اللازمة لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة.

"سعود الطبية".. هذه الفئات الأكثر حاجة لأخذ مصل الإنفلونزا
أكدت مدينة الملك سعود الطبية، على أن هناك 9 فئات هم الأكثر حاجة لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، للحماية من الإصابة بها والتعرض لآثارها الجانبية وأعراضها المزعجة.

"الغطاء النباتي" يطرح فرصًا استثمارية موسمية بمتنزهات الباحة
طرح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، فرصًا استثمارية موسمية في المتنزهات الوطنية بمنطقة الباحة أمام المستثمرين في القطاعين الحكومي والخاص.

اقرأ أيضا

الخطوط السعودية
2:54 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية

rrtydh
2:16 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من "المرور" لقائدي المركبات

ثثقثصثققث
1:56 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"بيناتك.. حياتك".. إطلاق حملة حماية البيانات الشخصية

WhatsApp-Image-2022-11-29-at-2.22.38-PM-1400x935
1:10 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"الغطاء النباتي" يطرح فرصًا استثمارية موسمية بمتنزهات الباحة

اقرأ أيضا

"المياه الوطنية" تنجز 4 مشاريع للخدمات البيئية بالدمام والأحساء

"سعود الطبية".. هذه الفئات الأكثر حاجة لأخذ مصل الإنفلونزا

توضيح مهم بشأن مخالفة تسجيل الإخوة دون والديهم في الضمان الاجتماعي

43 في الأحساء والدمام.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

الذهب يخسر 3 ريالات جديدة.. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 1:57 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. التقويم الخارجي على المدارس وشروط حافز الاستدامة

ح099 10:11 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. موعد صرف إعانة التأهيل الشامل ودعم سكني لهؤلاء

أخبار السعودية 4:54 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. مشروع سكني بجدة وصرف معاش التقاعد المبكر

أخبار السعودية 1:18 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تنبيه من حساب المواطن للمتزوجين ووظائف للخريجين

اقرأ أيضا

الجوازات
9:05 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

الجوازات: لا يحق لمن خرج ولم يعد دخول المملكة إلا بعد 3 سنوات هجرية

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف
9:02 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

مجانًا.. صندوق التنمية البشرية يعلن عن أهم 9 دورات مطلوبة لسوق العمل

هيئة تقويم التعليم والتدريب
8:58 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

إعلان مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذا التوقيت

البنية التحتية
8:42 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

إحالة أي مشروع قيمته 200 مليون ريال فأكثر إلى مركز التخصيص لدراسته

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
1:47 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

هل ينتهي حساب المواطن هذا الشهر؟.. البرنامج يجيب

أخبار السعودية
1:42 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. قرض الـ 150 ألف من سكني وتسجيل الإخوة بالضمان الاجتماعي

ضريبة-القيمة-المضافة-1
12:08 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة

حساب المواطن - ريال - راتب - التمويل العقاري للأفراد في السعودية - العقارات - عقار
11:59 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

خطوات الحصول على قرض الـ 150 ألف ريال من سكني

طفلك يغضب ويشتم
11:26 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

كيف تحمي طفلك من الصداقات السامة؟.. تعرف على طرق اكتشافها والتعامل معها

679789887
11:04 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

توضيح مهم بشأن مخالفة تسجيل الإخوة دون والديهم في الضمان الاجتماعي