أخبار السعودية.. قرض الـ 150 ألف من سكني وتسجيل الإخوة بالضمان الاجتماعي

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
المملكة تمدد الخفض الطوعي لمليون برميل يوميًا لنهاية 2023
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة ستواصل خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا، والذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2023 وتم تمديده لاحقًا حتى نهاية ديسمبر 2023.
خطوات الحصول على قرض الـ 150 ألف ريال من سكني
كشف برنامج سكني عن خطوات الحصول على قرض بقيمة 150 ألف جنيه.
توضيح مهم بشأن مخالفة تسجيل الإخوة دون والديهم في الضمان الاجتماعي
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي".
الجوازات: لا يحق لمن خرج ولم يعد دخول المملكة إلا بعد 3 سنوات هجرية
أكدت المديرية العامة للجوازات على أن التعليمات تنص على من خرج ولم يعد بمنع من الدخول لمدة ٣ سنوات، وتحسب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة، ويتم الاعتماد على التقويم الهجري.
43 في الأحساء والدمام.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
خدمة اليوم.. 8 خطوات لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة
تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، أهم الخطوات اللازمة لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة.
"سعود الطبية".. هذه الفئات الأكثر حاجة لأخذ مصل الإنفلونزا
أكدت مدينة الملك سعود الطبية، على أن هناك 9 فئات هم الأكثر حاجة لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، للحماية من الإصابة بها والتعرض لآثارها الجانبية وأعراضها المزعجة.
"الغطاء النباتي" يطرح فرصًا استثمارية موسمية بمتنزهات الباحة
طرح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، فرصًا استثمارية موسمية في المتنزهات الوطنية بمنطقة الباحة أمام المستثمرين في القطاعين الحكومي والخاص.