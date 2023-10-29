الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن الحرب على غزة

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أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحدوث قصف بالقرب من مستشفيي الإندونيسي والشفاء في قطاع غزة. اضافة اعلان





مستشفيات غزة تعمل بأقصى طاقتها



ناقوس الخطر



قانون حقوق الإنسان



وشددت، في بيان أصدرته أمس، على أن المستشفيات في جميع أنحاء القطاع تعمل بالفعل بما يفوق أقصى طاقتها، وهي غير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير في أعداد المرضى والجرحى فيما تؤوي آلاف المدنيين.وأشارت إلى أنها لم تتمكن من التواصل مع موظفيها في غزة، وأضافت أنها تحاول جمع معلومات حول التأثير العام على المدنيين والرعاية الصحية.وذكّرت جميع أطراف النزاع بضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك العاملون في مجال الصحة والمرضى والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف.وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من جانبه إلى التقارير التي أفادت بأن القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في غزة خلال الليل كانا الأعنف "لتصل هذه الأزمة المروعة إلى مستوى جديد من العنف والألم".وأضاف تورك في بيان صحفي أصدره أمس السبت: "بالنظر إلى أسلوب سير العمليات العسكرية حتى الآن، وفي سياق الاحتلال على مدى 56 عامًا، أدق ناقوس الخطر بشأن العواقب الكارثية المحتملة للعمليات البرية واسعة النطاق في غزة واحتمال أن يلقى آلاف آخرون من المدنيين مصرعهم".وذكـّر تورك جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.وقال إن قصف البنية الأساسية للاتصالات يضع المدنيين في خطر جسيم، إذ لا تستطيع فرق الإسعاف والدفاع المدني من تحديد مكان الجرحى أو آلاف الناس الذين تفيد التقارير بأنهم ما زالوا تحت الأنقاض.