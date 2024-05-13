الصحة العالمية: انخفاض "رائع" في وفيات حوادث الطرق بالمملكة

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أعربت مسؤولة إقليمية بمنظمة الصحة العالمية عن إشادتها بتجربة المملكة في إنشاء لجنة السلامة الوزارية، الأمر الذي أدى إلى خفض الوفيات في حوادث الطرق.

وقالت مدير تعزيز صحة السكان في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة مها العدوي، لفضائية "الإخبارية": "نحن فخورون في المكتب الإقليمي للمنظمة بتجربة المملكة، التي تعد من أوائل الدول في المملكة، إن لم تكن الوحيدة التي دشنت اللجنة الوزارية للسلامة المروية من أجل الحفاظ على السلامة على الطرق، وتضم كافة القطاعات الممثلة، برئاسة وزير الصحة.".

وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى تقدم "رائع" في خفض الوفيات في حوادث الطرق، بنسبة أكبر من أي دولة أخرى.





اللجنة الوزارية للسلامة المرورية



وفيات حوادث الطرق بالمملكة



وفي العام الماضي، صدر قرار ملكي بأن تكون اللجنة الوزارية للسلامة المرورية هي الجهة الممثلة للمملكة المعنية بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة فيما يختص بتنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وما يتعلق بإعلان ستوكهولم، والإعلان السياسي للسلامة المرورية.وسجّلت المملكة في عام 2023، إنجازًا مهمًا بانخفاض وفيات حوادث الطرق في المملكة بنسبة (35%) خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بعد أن تراجعت أعداد وفيات حوادث الطرق من (9311) في عام 2016 إلى (6651) عام 2021، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.ويسهم الإنجاز السعودي بشكل أساسي في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة (50%) بحلول نهاية عقد الأمم المتحدة الثاني للعمل من أجل السلامة على الطرق في عام 2030.ويأتي ذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعمها المستمر لجهود الجهات المعنية في منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.