الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. حركة النقل الخارجي للمعلمين وإيقاف سائق الأجرة 30 يومًا

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي في مدارس المملكة اليوم
تنطلق اليوم الأحد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ في كافة المراحل الدراسية والتي تستمر حتى الخميس القادم.

التقديم على حركة النقل الخارجي لوظائف التعليم 1445 اليوم (تفاصيل)
تبدأ وزارة التعليم، اليوم الأحد، فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.

توقعات طقس اليوم: ضباب ورياح وأمطار رعدية على الرياض وعدة مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية.

إيقاف سائق الأجرة 30 يومًا عند تجاوز عدد الرحلات الملغاة 5 في الشهر
أقرت وزارة النقل، تعديلات على لائحة نشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، وتسري التعديلات بعد 60 يومًا.

"المرور" يوضح إمكانية تفويض شخص لقيادة سيارة عليها مخالفات
كشفت الإدارة العامة للمرور، أن نظام المرور لا يتيح تفويض شخص لقيادة سيارة عليها مخالفات والاستمارة منتهية.

حساب المواطن يوضح هل سيتم تمديد الدعم الإضافي في البرنامج؟
مع آخر أيام عام 2023، لا يزال الحديث المسيطر على الملايين من المواطنين هو عن مصير حساب المواطن، ومصير الدعم الذي يتلقونه شهريًا.

كم تحتاج غزة لإعادة إعمارها؟.. تعرف على المبلغ والوقت المُقدّر
وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الدمار الذي خلّفه العدوان الصهيوني على غزة بأنه يماثل أكثر الحملات تدميراً في التاريخ الحديث.

زلزال قوي يضرب هذه الدولة
تعرضت بابوا غينيا الجديدة لزلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، وشعر به عدد كبير من سكان الدولة,

يساعدهم على النوم.. دراسة توضح أثر الصيام المتقطع على مرضى الزهايمر
توصلت دراسة حديثة إلى أنه من الممكن تصحيح اضطرابات الساعة البيولوجية، التي تظهر على مرضى الزهايمر من خلال التغذية المقيدة بالوقت.

5 مشروبات منزلية تعمل على خفض ضغط الدم بسرعة
يعاني الكثير من الأشخاص، خاصة كبار السن، من مرض ضغط الدم، الذي إما أن يكون مرتفعًا نتيجة زيادته واندفاعه من الأوعية الدموية لأجزاء الجسم، أو منخفض بسبب انخفاضه المتدفق خلال الأوعية الدموية.

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