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زلزال قوي يضرب هذه الدولة

زلزال
زلزال
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تعرضت بابوا غينيا الجديدة لزلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، وشعر به عدد كبير من سكان الدولة,

زلزال بابوا غينيا الجديدة اضافة اعلان


وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 66 كيلومتراً جنوب غرب مدينة بانجونا، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

في وقت سابق، انبعثت سحب رماد شديدة بعد انفجار بركان أولوان في بابوا غينيا الجديدة والذي ارتفع إلى 1500 متر، حسبما ذكر المركز الاستشاري للرماد البركاني في أستراليا.

بركان أولوان:


وجدير بالذكر أن بركان أولوان هو بركان طبقي مخروطي الشكل يصل ارتفاعه إلى 2300متر، ويقع على جزيرة بريطانيا الجديدة.

وتوجد في المنطقة العديد من البراكين، وانفجر البركان عدة مرات منذ عام 1970، وراح ضحيته أكثر من ألف شخص.

انفجار رئيسي:


وحدث انفجار رئيسي لبركان أولوان عام 2019، حيث تصاعد الرماد البركاني إلى ارتفاع 16700 متر، ولوث مياه الشرب في المناطق المجاورة.

وتقع جزيرة بريطانيا الجديدة، التي يقطنها قرابة نصف مليون نسمة، في أرخبيل بيسمارك شمال أستراليا، ويمثل أولوان أعلى قمة جبلية في الجزيرة.

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