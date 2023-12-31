عاجل.. التقديم على حركة النقل الخارجي لوظائف التعليم 1445 اليوم (تفاصيل)

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تبدأ وزارة التعليم، اليوم الأحد، فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ. اضافة اعلان

وسيتم ذلك وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي؛ وذلك ضمن جهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.



pic.twitter.com/f6fQoxcwJY وزارة التعليم تُعلن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ؛ بدءًا من يوم الأحد القادم وحتى 6 رجب المقبل. https://t.co/8uYe1HNeKC December 28, 2023

التقديم على حركة النقل الخارجي



خطوات التقديم على النقل الخارجي

