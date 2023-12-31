الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

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عاجل.. التقديم على حركة النقل الخارجي لوظائف التعليم 1445 اليوم (تفاصيل)

وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم
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تبدأ وزارة التعليم، اليوم الأحد، فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.اضافة اعلان
وسيتم ذلك وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي؛ وذلك ضمن جهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.


التقديم على حركة النقل الخارجي

وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي وفتح الرغبات من خلال نظام نور، بدايةً من يوم غدٍ الأحد 18 جمادى الآخرة الجاري، على أن تستمر فترة التقديم حتى 6 رجب المقبل.
وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.
ودعت الوزارة شاغلي الوظائف التعليمية الاطلاع على القواعد التنظيمية المتعلقة بإجراءات النقل الخارجي عبر موقع الوزارة (وكالة الموارد البشرية) على الرابط (اضغط هنا).


خطوات التقديم على النقل الخارجي

يتم التقديم على النقل الخارجي عبر نظام نور، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الذهاب إلى موقع نظام نور الإلكتروني (اضغط هنا).
- تسجيل الدخول إلى الحساب.
- النقر على خدمات شؤون المعلمين.
- اختيار رغبات النقل الخارجي.
- الموافقة على الإقرار ثم طباعة الإقرار ثم النقر على التالي.
- التأكد من صحة البيانات ثم النقر على التالي.
- رسالة التأكيد على اعتماد البيانات.
- تحميل الإقرار والوثائق المطلوبة ثم النقر على قبول.
- إدخال الرغبات بالنقر على إضافة.
- تحديد إدارة التعليم والقطاع ثم النقر على إضافة.
- ترتيب الرغبات.
- النقر على إنهاء الطلب.
يمكن الاستعلام عن موعد ظهور النتائج من خلال (منصة نور).

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