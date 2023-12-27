الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

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10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق وأسباب ارتفاع الإيجارات بالمملكة

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

أمطار رعدية وسيول على مكة والمدينة والرياض ومعظم المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس اليوم
 أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأربعاء، في جميع مدارس المدينة المنورة ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع ومحافظة بدر، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. 

4 حالات تتيح لمدير المدرسة تعليق الدراسة الحضورية
منحت وزارة التعليم، مدير المدرسة، صلاحية تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد، وذلك في الحالات التي يقتصر ضررها على المدرسة الواحدة.

"المراجعين والمحاسبين" تُحيل عددًا من الأشخاص للنيابة
رصدت هيئة المراجعين والمحاسبين عددًا من الشهادات المزورة والمقدمة من قبل عدد من المتقدمين لعضويتها ممن يحملون مؤهلات علمية.

لم تحدث منذ 24 عاما".. أسباب ارتفاع الإيجارات في المملكة

كشف بدر البدوي، المهتم في الشأن العقاري، عن سبب  ارتفاع الإيجارات في المملكة، مؤكدا أن ذلك يختلف من منطقة لمنطقة حسب المشاريع العقارية أو مناطق التوسع.

بدء تطبيق إعفاء المواطنين من تأشيرة السفر إلى تركيا
أعلنت سفارة تركيا في الرياض،  بدء تطبيق قرار إعفاء حاملي الجواز السفر العادي من المواطنين القادمين إلى تركيا بغرض السياحة لمدة 90 يوماً في كل 180 يوماً.

إسقاط 12 مسيرة و5 صواريخ أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر
أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أنه تم إسقاط 12 طائرة مسيرة و5 صواريخ أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر.

أبرز طرق الاحتيال لاختراق الحسابات البنكية.. تعرف عليها
تتعدد طرق الاحتيال ومحاولات اختراق الحسابات البنكية للأشخاص للاستيلاء على أموالهم، وأشهرها الروابط الوهمية. 

لا قلق على بطارية "آيفون" بعد اليوم.. 9 إجراءات بسيطة تطيل عمرها
ربما لا تكون بطارية هاتف آيفون خاصتك مشحونة لنهايتها، أو ربما تشكو من أن شحنها لا يدوم كثيرًا مما يدفعك لقلة استخدام هاتفك خاصة إذا كنت بالخارج ولا تمتلك شاحنًا.

رفرفة القلب.. الأعراض والأسباب ومواطن الخطر
يصاب الكثير من الأشخاص برفرفة القلب، التي تعني حدوث تقلب أو تغير في نبضات القلب بسبب القلق أو بعض الأمراض الأخرى.

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