الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. توقعات طقس اليوم: ضباب ورياح وأمطار رعدية على الرياض وعدة مناطق

أمطار المملكة
هطول أمطار رعدية على الرياض وعدة مناطق
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية.اضافة اعلان

أمطار رعدية على 5 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والشرقية.

سحب رعدية ورياح نشطة

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.


ضباب على 7 مناطق

كما يتكوّن الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وكذلك الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الشرقية.

حركة الرياح على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

اقرأ أيضا

عاجل.. التقديم على حركة النقل الخارجي لوظائف التعليم 1445 اليوم (تفاصيل)

عاجل .. الأحد 18 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارًا باللون الأحمر على مكة والمنطقة الشرقية

تعليق الدراسة الحضورية بجميع مدارس القصيم وتحويلها عبر منصة مدرستي

عاجل.. شرطة الظهران تلقي القبض على شخص أشعل النار في قطة (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

رياح مغبرة 9:33 ص الجمعة، 15 ديسمبر 2023

عاجل.. أتربة مثارة على مكة والمدينة وأمطار وضباب بهذه المناطق

رياح مغبرة 7:26 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. انخفاض درجات الحرارة ورياح متربة على مكة والمدينة ومعظم المناطق

أتربة مثارة 5:35 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

تحذير عاجل.. أتربة مثارة على مكة والرياض وهذه المناطق حتى 6 مساءً

أمطار المملكة 7:23 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار وسيول على الرياض ومعظم المناطق

اقرأ أيضا

الوطني للارصاد
11:59 م السبت، 30 ديسمبر 2023

أمطار غزيرة وصواعق رعدية .. "الأرصاد" يصدر إنذاراً باللون الأحمر على القصيم

الفحص المهني للعمالة
10:39 م السبت، 30 ديسمبر 2023

إحصائية حديثة : 3.74 مليون عامل منزلي في المملكة

الطقس - الامطار - امطار - حائل - تبوك - الحدود الشمالية
10:21 م السبت، 30 ديسمبر 2023

أمطار غزيرة على حائل .. والأرصاد تحذر: الأجواء مهيأة للمزيد

سوق الخضار بريدة
9:54 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. السيول تجتاح سوق الخضار في بريدة (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الاختبارات
8:01 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي في مدارس المملكة اليوم

أمطار المملكة
7:22 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. توقعات طقس اليوم: ضباب ورياح وأمطار رعدية على الرياض وعدة مناطق

سائقو الأجرة
6:30 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. إيقاف سائق الأجرة 30 يومًا عند تجاوز عدد الرحلات الملغاة 5 في الشهر

وزارة التعليم السعودية
5:33 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. التقديم على حركة النقل الخارجي لوظائف التعليم 1445 اليوم (تفاصيل)

رقم-مرور-جدة-768x512
4:38 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. "المرور" يوضح إمكانية تفويض شخص لقيادة سيارة عليها مخالفات

توجهات تكنولوجية
4:17 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

منها العمل بالذكاء الاصطناعي.. توجهات تكنولوجية "ستغير حياتنا" في 2024