عاجل.. توقعات طقس اليوم: ضباب ورياح وأمطار رعدية على الرياض وعدة مناطق

أ أ
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية.
أمطار رعدية على 5 مناطقوأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة
على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والشرقية.
سحب رعدية ورياح نشطةفي حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة
برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.
ضباب على 7 مناطقكما يتكوّن الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات
الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وكذلك الحدود الشمالية، الجوف، القصيم،
الرياض، حائل، تبوك، الشرقية.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر
الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف
الموج.
حركة الرياح على الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية
الممطرة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى
مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.