السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

كم تحتاج غزة لإعادة إعمارها؟.. تعرف على المبلغ والوقت المُقدّر

قصف غزة
غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الدمار الذي خلّفه العدوان الصهيوني على غزة بأنه يماثل أكثر الحملات تدميراً في التاريخ الحديث.

29 ألف قنبلة أسقطت على غزة

وكشفت في تقرير لها أن الاحتلال أسقط 29 ألف قنبلة، دمرت نحو 70% من منازل القطاع، مؤكدة أن القصف ألحق أضراراً بكنائس بيزنطية ومساجد تاريخية ومصانع ومراكز تجارية وفنادق فاخرة ومسارح ومدارس.
وأكدت أن الجزء الأكبر من البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والرعاية الصحية الخاصة بالقطاع أصبح غير قابل للإصلاح.

اضافة اعلان

وأفادت بأن معظم المستشفيات البالغ عددها 36 باتت مغلقة، ولا يقبل العلاج إلا في 8 مستشفيات، إضافة إلى أن الاحتلال دمر بساتين الزيتون وأشجار الحمضيات والصوبات الزراعية، ما يعني أن نصف المباني في غزة تقريباً تعرضت للتلف أو الدمار.

تقرير ابنك الدولي

ولفتت إلى تقرير البنك الدولي، الذي أكد أن الحرب دمرت 77% من المرافق الصحية، و72% من الخدمات البلدية مثل الحدائق والمحاكم والمكتبات، و68% من بنية الاتصالات، و76% من المواقع التجارية، بما في ذلك تدمير شبه كامل للمنطقة الصناعية في الشمال.

ووفقاً للأمم المتحدة، تضررت نحو 342 مدرسة، بما في ذلك 70 من مدارسها الخاصة، وأكثر من نصف الطرق. وقال السياسي في جامعة شيكاغو روبرت بيب: إن ما تشاهده في غزة يعتبر ضمن أعلى 25% من حملات العقوبة الكثيفة في التاريخ.

غزة أصبحت تشبه في دمارها المدن الألمانية

 

وتحدثت الصحيفة أن غزة أصبحت تشبه في دمارها المدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية. ففي الشمال الذي كان محور الهجوم الإسرائيلي الأولي، يتنقل الأشخاص الذين لا يزالون هناك عبر الشوارع المليئة بالأنقاض مروراً بالمحلات والمباني السكنية التي تم قصفها. الزجاج المكسور متبعثر على الأرض تحت الأقدام، في ظل تحليق المسيرات الإسرائيلية في السماء.

وأضاف أن أي عملية لإعادة الإعمار ستتطلب نظاماً كاملاً جديداً من البنية التحتية تحت الأرض، لأنه عندما تهاجم التربة الفوقية، يتم تمزيق كل شيء يمر عبر الأرض (المياه، والغاز، والصرف الصحي..).

وأفاد تحليل منظمة ذا شيلتر كلستر بأن إعادة بناء المساكن ستستغرق من 7 إلى 10 سنوات، إذا كان التمويل متاحاً، وتقدر التكلفة بنحو 3.5 مليار دولار، من دون احتساب تكلفة توفير أماكن للإقامة المؤقتة.

اقرأ أيضا

لن تتخيل ماحدث.. مسلح يدخل متجرًا لسرقته حاملُا قنبلة في هذه الدولة (فيديو)

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل مجازره وإبادته الجماعية في غزة والضفة

ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر على غزة لـ 21.507 شهداء

فرنسا.. العثور على شاب في حجرة عجلات طائرة قادمة من دولة عربية

تصريح غير متوقع لقائد الجيش الهولندي.. ماذا عن الحرب مع روسيا؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

غزة - فلسطين 3:23 م السبت، 30 ديسمبر 2023

آخر 24 ساعة.. 100 شهيد في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة

العدوان الصهيوني على غزة 8:42 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

ماذا قال مفوض عام الأونروا بعدما زار غزة اليوم؟

إصابات غزة 12:57 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة تعلن عجزها عن استقبال الجرحى

النازحون الفلسطينيون من غزة 5:27 م السبت، 09 ديسمبر 2023

يتضورون جوعا.. ناقوس خطر أممي بانهيار العملية الإنسانية في غزة

اقرأ أيضا

بوتين
1:36 ص الجمعة، 29 ديسمبر 2023

صحيفة أمريكية تكشف صفقة خطيرة بشأن أوكرانيا.. هل انتصر بوتين؟

طفلة
1:21 ص الجمعة، 29 ديسمبر 2023

إنقاذ طفلة من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال في غزة (فيديو)

WhatsApp Image 2023-12-28 at 11.09.20 PM
12:13 ص الجمعة، 29 ديسمبر 2023

انفجار مروع لشاحنة وقود يتسبب في مصرع العشرات بهذه الدولة

ا
10:44 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

مساحته تعادل نصف البرتغال.. تفاصيل مذهلة عن تجمع لـ 150 بركاناً في صحراء عربية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سوق الخضار بريدة
9:54 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. السيول تجتاح سوق الخضار في بريدة (فيديو)

قنوات عين قناة عين
8:55 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السادس

وزارة التعليم
7:58 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. التقديم على حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية غداً.. الخطوات بالتفصيل

وزارة الداخلية
6:00 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. ضرب آخر حتى فاضت روحه.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بجازان

القات المخدر - جازان - المخدرات
5:52 م السبت، 30 ديسمبر 2023

في نجران وجازان.. ضربات نوعية تطيح بمروجي المخدرات

نظام الضمان الاجتماعي المطور
5:01 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. ماذا يحدث بعد قبول الاعتراض على الضمان بشكل نهائي؟ .. توضيح مهم